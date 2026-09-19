Basket: Venezia vola in finale di Supercoppa Italiana, Tortona cede nel finale

Si è appena conclusa alla Nova Arena di Tortona la prima semifinale della Supercoppa LBA SisalClub 2026 e sul parquet piemontese sono scesi i padroni di casa della Bertram Derthona Tortona e i veneti della Umana Reyer Venezia, nella rivincita del quarto di finale scudetto della scorsa stagione. E come pochi mesi fa a fare festa sono i veneti, che così ora aspettano la vincente di Milano-Bologna.

Si parte e i primi punti ufficiali della stagione sono di Olejniczak per Tortona. Grande equilibrio, con il polacco protagonista per i padroni di casa, mentre dall’altra parte ci sono subito due falli di Parks. Molto nervosismo sul parquet, con subito un doppio tecnico per Hubb e Watson, e molti errori da entrambe le parti. L’indisciplina pesa per Venezia, con i piemontesi che dalla lunetta vanno sul +4, ma risponde la Reyer e si va al primo stop sul 27-25 per Tortona.

Alza il suo livello Bortolani a inizio secondo quarto, con due triple che permettono a Tortona di restare avanti e per l’azzurro già 13 punti segnati, anche se i piemontesi sono già a 4 falli. Resta, però, avanti la squadra di casa, con un buon contributo di Maddox Jr., e a 3’ dall’intervallo massimo vantaggio sul +7. Durham firma la doppia cifra di vantaggio, reagisce Venezia ma si va comunque al riposo con Tortona avanti 56-47, con 13 punti di Bortolani e 10 di Olejniczak per i piemontesi.

Partenza shock per Tortona a inizio ripresa, con Venezia che piazza un parziale di 12-0 che ribalta tutto e rimette tutto di nuovo in equilibrio. Bertram che si sblocca solo dalla lunetta con Maddox dopo 5’ del secondo tempo, ma Reyer che va lo stesso sul +4. Non segna dal campo Tortona, ferma all’unico punto di Maddox, e serve una tripla di Hubb a poco più di 2’ dalla fine del quarto per provare a dare una scossa ai padroni di casa. Si lotta punto a punto ora, ma adesso è Tortona a essersi ritrovata con Hubb e Maddox, e si va al riposo con la tripla allo scadere proprio di Hubb per il 71-68 per Tortona.

La buona partenza di Venezia significa subito pareggio sul parquet della Nova Arena. Nuovamente fatica Tortona a sbloccarsi a inizio quarto e al 4’ Venezia tocca il +5. Ora i piemontesi sembrano sulle gambe, non sembrano avere la forza di reagire e Venezia – pur non segnando tanto – piano piano allunga. Ma due triple firmate Hubb e Gorham valgono il -3 e tutto di nuovo da rifare per la Reyer. Dalla lunetta Venezia riallunga, ci prova Tortona, ma non si chiude il gap e alla fine Venezia vince 98-90, con 19 punti per Glynn Watson e 16 di Kyle Wiltjer, mentre per Tortona non bastano i 18 punti di Justin Gorham e i 17 di Prentiss Hubb.