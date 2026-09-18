Supercoppa italiana basket: Tortona e Venezia aprono la Final Four alla Nova Arena

Il weekend della Supercoppa Italiana si apre con una semifinale che mette di fronte i padroni di casa del Derthona e i finalisti scudetto dell’Umana Reyer Venezia. Tortona gioca la sua prima Supercoppa davanti al pubblico della Nova Arena, l’impianto voluto dalla famiglia Gavio e inaugurato appena un anno fa, forte dell’accesso alla Final Four conquistato grazie alla finale di Coppa Italia dello scorso febbraio. Il fattore campo rappresenta un’arma in più per una squadra che negli ultimi anni si è stabilita tra le realtà di vertice del campionato. Venezia arriva invece con l’ambizione di dare seguito al percorso della scorsa stagione, chiusa con la finale scudetto persa contro Milano, e vede nella Supercoppa la prima occasione per trasformare la continuità playoff in un trofeo.

La Reyer riparte da quella finale con un organico profondamente rinnovato: degli stranieri sono rimasti solo Bowman, Parks e Wiltjer, mentre tra gli italiani sono stati confermati Candi, De Nicolao e Tessitori. Il cambiamento più significativo riguarda la regia, con Glynn Watson chiamato a sostituire RJ Cole, trasferitosi a Milano. All’infortunio di Sir’Jabari Rice la società ha risposto con l’ingaggio di Erick Green, realizzatore esperto che affianca Watson e Bowman in un reparto guardie potenzialmente esplosivo. Sotto canestro la novità è Enoch Boakye, centro canadese di 211 centimetri arrivato dallo Spirou Charleroi, che affianca l’esperienza di Tessitori offrendo a coach Spahija due profili complementari tra tecnica e atletismo.

Sul fronte opposto, la nuova Derthona nasce attorno al nucleo di continuità formato da Hubb, Pecchia, Gorham e Olejniczak, ai quali si è aggiunto un gruppo più giovane e dinamico. In regia Aljami Durham affiancherà Prentiss Hubb, mentre il reparto guardie si arricchisce delle scommesse Dante Maddox Jr., arrivato in prestito dall’Olimpia Milano dopo una stagione da protagonista in BNXT League, e Giordano Bortolani, chiamato a confermare in modo continuativo il proprio talento. Completano il roster Karim Jallow, Justin Gorham e Dominik Olejniczak, mentre resta aperta la questione legata ad Amar Alibegovic, individuato per le ali forti ma non disponibile per la Supercoppa a causa della sospensione contrattuale legata a Trapani, in scadenza solo il 22 settembre.

La sfida alla Nova Arena mette dunque a confronto due squadre profondamente rinnovate ma con obiettivi diversi: Venezia cerca conferme dopo una finale scudetto e un mercato che ha stravolto le rotazioni, Tortona vuole sfruttare il fattore campo e il salto di qualità nel reparto guardie per proseguire il percorso di crescita degli ultimi anni. Per entrambe le squadre la vera incognita è la stessa: il tempo necessario per trasformare individualità di talento in un sistema di squadra solido, proprio nel primo trofeo stagionale in palio.