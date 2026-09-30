Supercoppa Europea, il Barceloneta piega il mai domo Marsiglia. Primo titolo in Spagna per Di Fulvio

Riprendere da dove si era lasciato rappresenta il modo migliore per iniziare il cammino di una squadra abituata a lottare per il vertice. Si apre nel migliore dei modi la stagione del Barceloneta che, davanti al pubblico amico, piega 10-8 il mai domo Marsiglia e si aggiudica la Supercoppa Europea. Francesco Di Fulvio, autore di un gran gol, conquista così il primo titolo della sua nuova avventura.

I padroni di casa partono a duecento all’ora grazie allo scatenato Vince Vigvari che sblocca le ostilità finalizzando la micidiale transizione dei suoi per l’1-0 e segna tre gol nei primi otto minuti. I francesi provano a entrare in partita e a tenere botta, ma la conclusione dal centro di Tahull e la sassata di Biel confezionano il 5-2 di fine primo quarto.

I transalpini iniziano il secondo quarto a spron battuto piazzando il micidiale uno-due, in superiorità numerica, siglato Nagy-Tomas Vernoux. Gli spagnoli però non perdono mai il controllo della partita reagiscono di prepotenza con un devastante controparziale di 3-0. Sanahuja scaglia il diagonale da due del 6-4, Di Fulvio, al suo primo centro con la nuova calottina sgancia il tracciante del 7-4 e Velotto infila sul palo corto l’8-4 che manda le due squadre all’intervallo lungo.

Al rientro delle due contendenti dell’intervallo lungo i transalpini cambiano marcia e tornano sotto grazie al 3-0 aperto da Crousillat e chiuso dal lungolinea vincente di Bouet. La compagine in calottina bianca ritrovo alla via della rete grazie al bolide di Unai Biel Lara per il provvisorio 9-7, ma è ancora il numero tre in calottina scura a riaprire la contesa.

Il finale riserva colpi di scena in serie: i transalpini, dopo il time out, sbagliano la superiorità del pareggio e Tahull si divora un comodo gol dal centro. Il centroboa si procura però il tiro di rigore che Sanahuja trasforma con glaciale freddezza per il 10-8. La difesa catalana tiene sugli assalti e dà il là alla festa per il meritato successo.