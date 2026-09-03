Superbike, si chiude la pausa estiva e scatta il weekend di Magny-Cours. Bulega attende la matematica

Finalmente si riparte! Dopo la lunghissima pausa estiva, infatti, siamo pronti ad alzare nuovamente il sipario sul Mondiale superbike 2026. Ci eravamo lasciati il 12 luglio con Gara-2 del Gran Premio di Gran Bretagna ed ora siamo pronti per il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di Francia, nono e quartultimo appuntamento del campionato.

Si gareggerà, come tradizione sul tracciato di Magny-Cours che spesso regala gare spettacolari sia per la conformazione della pista, sia per un meteo spesso “ballerino” con la pioggia che è sempre dietro l’angolo. In poche parole ci attende una tre-giorni quanto mai interessante in una stagione che, come ben ricordiamo, è stata “cannibalizzata” da Nicolò Bulega.

Giova ricordare, infatti, che il pilota del team Ducati ha vinto tutte le manche delle prime otto tappe della stagione, salvo accontentarsi del secondo posto in Gara-1 di Donington. Per il resto percorso netto letteralmente impressionante e un senso di dominio che proverà a replicare anche nelle ultime quattro uscite dell’annata (dopo la Francia toccherà a Cremona, Estoril e Jerez de la Frontera).

La classifica generale è pressoché blindata con il pilota emiliano classe 1999 che guarda tutti dall’alto in basso con 491 punti contro i 358 di Iker Lecuona. Tutti gli altri hanno distacchi amplissimi. Yari Montella, per esempio, si trova al terzo posto con 211 punti, quindi Alex e Sam Lowes rispettivamente con 182 e 177 punti, mentre Axel Bassani è sesto a quota 153 con Lorenzo Baldassarri settimo a 145. In poche parole a Nicolò Bulega rimangono due obiettivi: chiudere nel più breve tempo possibile i conti per il titolo e, secondariamente, andare a ritoccare ancora i libri dei record della categoria.