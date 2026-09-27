Superbike oggi, GP Italia 2026: orari Superpole Race e gara-2, tv, programma, streaming

Oggi, domenica 27 settembre, si concluderà il week end di Cremona (Italia), decima tappa del Mondiale 2026 di Superbike. Sul circuito lombardo, i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Messa in archivio un sabato con la Superpole e gara-1, i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione nella Superpole Race e gara-2.

Nicolò Bulega vede sempre più vicino il traguardo iridato. Il pilota italiano ha infatti la possibilità matematica di laurearsi campione del mondo Superbike 2026 proprio davanti al pubblico di casa, sul circuito di Cremona. La certezza del titolo, però, è stata rimandata di almeno qualche ora dopo il secondo posto conquistato in Gara-1, alle spalle di uno straordinario Iker Lecuona, ancora una volta protagonista assoluto del weekend italiano.

Il primo appuntamento utile per chiudere i conti sarà la Superpole Race. Bulega dovrà riuscire a guadagnare almeno 8 punti su Lecuona per poter festeggiare già al termine della gara sprint della domenica mattina. Un risultato che, ad esempio, arriverebbe con una vittoria del pilota italiano e un piazzamento dello spagnolo dal sesto posto in giù. Uno scenario possibile sulla carta, ma tutt’altro che scontato considerando il rendimento mostrato da Lecuona in questo fine settimana.

La prospettiva più concreta è quindi quella di una sfida rimandata alla Gara-2, ultimo appuntamento del weekend. Sarà in quel momento che Bulega potrà giocarsi l’assegnazione matematica del titolo mondiale, con la Ducati numero 11 sempre più vicina alla conquista dell’iride davanti al pubblico italiano.

Il round domenicale di Superbike a Cremona, decima tappa del Mondiale 2026, sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport MotoGP (208) per l’intera programmazione e su Sky Sport Uno (201) solo per la Superpole Race; in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it copriranno in chiaro e in differita Superpole Race e in diretta Gara-2. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della Superpole Race e di Gara-2.

SUPERBIKE OGGI IN TV

Domenica 27 settembre

Ore 09.20-09.30 Warm-up a Cremona (Italia) – Nessuna copertura tv/streaming.

Ore 11.10 Superpole Race a Cremona (Italia) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 15.30 Gara-2 a Cremona (Italia) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8.

PROGRAMMA GP ITALIA SUPERBIKE 2026: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) per intera programmazione e Sky Sport Uno (201) solo per la Superpole Race; TV8 trasmetterà in chiaro e in differita la Superpole Race e in diretta Gara-2.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro e in differita la Superpole Race e in diretta Gara-2.

Diretta testuale: OA Sport (Superpole Race e Gara-2)

SUPERBIKE SU TV8 OGGI

Domenica 27 settembre

Ore 14.35 Superpole Race a Cremona (Italia) – Differita in chiaro.

Ore 15.30 Gara-2 a Cremona (Italia) – Diretta tv in chiaro.