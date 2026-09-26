Superbike oggi, GP Italia 2026: orari Superpole e gara-1, tv, programma, streaming

Oggi, sabato 26 settembre, seconda giornata del week end di Cremona (Italia), decima tappa del Mondiale 2026 di Superbike. Sul tracciato italiano, i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Dopo la disputa dell’ultimo turno di prove libere, la Superpole e Gara-1 terranno banco e i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione.

Il venerdì di prove libere ha già offerto un primo quadro piuttosto chiaro degli equilibri in pista, con le Ducati protagoniste assolute sul tracciato lombardo. A prendersi la scena è stato Iker Lecuona, autore di una giornata convincente al termine della quale lo spagnolo del team ufficiale Aruba.it Racing – Ducati ha conquistato il miglior tempo in 1’28.108.

Alle sue spalle, a poco più di due decimi, si è piazzato Nicolò Bulega. Il leader del Mondiale, padrone di casa e atteso a un weekend particolarmente importante, ha chiuso a +0.254 dalla vetta nonostante una giornata tutt’altro che priva di difficoltà. Il pilota italiano è infatti incappato in ben due scivolate nel corso dei turni, riuscendo comunque a mantenere un passo competitivo. Per Bulega, inoltre, quello lombardo rappresenta il primo appuntamento utile per giocarsi il match point iridato.

La presenza italiana nelle prime posizioni è completata dalle ottime prestazioni di Alberto Surra e Lorenzo Baldassarri. Il pilota di Motocorsa Racing ha fatto segnare il terzo tempo, mentre Baldassarri, in sella alla Ducati del team GoEleven, ha chiuso quarto. Entrambi hanno confermato un ottimo potenziale, rimanendo racchiusi in meno di mezzo secondo dal riferimento stabilito da Lecuona.

La seconda giornata del week end del Mondiale di Superbike a Cremona (Italia) sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport MotoGP (208) per Superpole e Gara-1 e su Sky Sport Uno (201) solo per Gara-1; in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it copriranno in chiaro e in differita solo la prima manche, mentre la Superpole sarà un’esclusiva di Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della Superpole e della citata Gara-1.

SUPERBIKE OGGI IN TV

Sabato 26 settembre

Ore 09.40-10.00 Prove libere 3 – Nessuna copertura tv/streaming

Ore 11.15-11.30 Superpole – Diretta tv Sky Sport MotoGP (208).

Ore 15.30 Gara-1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP ITALIA SUPERBIKE 2025: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) per Superpole e Gara-1, Sky Sport Uno (201) solo per Gara-1; TV8 trasmetterà in chiaro e in differita solo Gara-1, mentre la Superpole sarà coperta esclusivamente da Sky Sport.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro e in differita solo Gara-1, mentre la Superpole sarà coperta esclusivamente da Sky Sport.

Diretta testuale: OA Sport (Superpole e Gara-1)

SUPERBIKE SU TV8 OGGI

Sabato 26 settembre

Ore 18.40 Gara-1 – Differita tv in chiaro.