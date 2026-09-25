Superbike oggi, GP Italia 2026: orari prove libere, tv, programma, streaming

Oggi, venerdì 25 settembre, prende il via la decima tappa del Mondiale 2026 di Superbike. Sul circuito di Cremona, in Italia, si prevede un fine-settimana piuttosto intenso dove i piloti e i team saranno chiamati a massimizzare nel più breve tempo possibile la prestazione.

Il day-1 sarà importante per trovare la messa a punto ideale, in vista della giornata di domani che metterà in palio già punti pesanti in chiave iridata. Sul circuito Angelo Bergamonti” di San Martino del Lago, Nicolò Bulega (Ducati) ha la concreta possibilità matematica di laurearsi campione del mondo proprio sulla pista di casa. Qualora ci riuscisse, diventerebbe il secondo italiano di sempre a vincere il titolo mondiale delle derivate di serie dopo Max Biaggi (iridato nel 2010 e 2012).

L’emiliano ha cannibalizzato il campionato conquistando ben 26 vittorie stagionali finora. All’inizio dell’anno ha stabilito il primato storico di 16 vittorie consecutive in Superbike, striscia poi allungata fino a 25 successi di fila contando il finale del 2025, polverizzando il precedente record di Toprak Razgatlioglu.

La prima giornata del week end di Cremona, terzultimo appuntamento del Mondiale 2026 di Superbike, andrà in scena venerdì 25 settembre. Un day-1 all’insegna delle prove libere, previste dalle 10:20 alle 11:05 e dalle 15:00 alle 15:45 italiane. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW. Non è prevista la copertura in chiaro su TV8 del day-1. OA Sport vi offrirà le cronache delle due sessioni di prove libere.

SUPERBIKE OGGI IN TV

Venerdì 25 settembre

Ore 10.20-11.05 FP1 a Cremona – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 15.00-15.45 FP2 a Cremona – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP ITALIA SUPERBIKE 2025: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208); non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere.

SUPERBIKE SU TV8 OGGI

Venerdì 25 settembre

Non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere.