Superbike oggi, GP Francia 2026: orari Superpole Race e gara-2, tv, programma, streaming

Oggi, domenica 6 settembre, si concluderà il week end di Magny-Cours (Francia), nona tappa del Mondiale 2026 di Superbike. Sul circuito transalpino, i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Messa in archivio un sabato con la Superpole e gara-1, i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione nella Superpole Race e gara-2.

Il weekend francese sta assumendo sempre più i contorni di un possibile momento chiave per il Mondiale. Nicolò Bulega, alfiere della Ducati Aruba.it, ha finora dominato la scena: dopo aver conquistato la decima pole consecutiva, impreziosita dal nuovo primato del circuito con il tempo di 1’34.318, il pilota italiano ha centrato anche il successo nella prima gara. Un bottino che gli permette di guardare con grande fiducia alla possibilità di compiere un passo decisivo verso il titolo iridato.

La giornata di domenica si apre con la gara sprint, articolata su 10 tornate per complessivi 44,110 chilometri. Oltre a mettere in palio punti preziosi per la graduatoria del campionato, il risultato della sprint sarà determinante per definire le prime nove caselle dello schieramento della gara principale. La partenza avverrà seguendo l’ordine maturato nelle qualifiche del sabato.

A chiudere il programma sarà la consueta gara lunga, prevista sulla distanza di 21 giri, pari a 92,631 chilometri. È questo il confronto più atteso della domenica, soprattutto per la sfida al vertice della classifica iridata. Iker Lecuona, attualmente secondo nel Mondiale, è chiamato a reagire per contenere il vantaggio di Bulega e rimandare ogni verdetto definitivo. L’obiettivo dello spagnolo è mantenere vivo il campionato almeno fino al prossimo round, in programma a Cremona.

Il round domenicale di Superbike a Magny-Cours, nona tappa del Mondiale 2026, sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport MotoGP (208) e su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it copriranno in chiaro e in differita Superpole Race e Gara-2. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della Superpole Race e di Gara-2.

SUPERBIKE OGGI IN TV

Domenica 6 settembre

Ore 09.20-09.30 Warm-up a Magny-Cours (Francia) – Nessuna copertura tv/streaming.

Ore 11.10 Superpole Race Magny-Cours (Francia) – Diretta tv su Sky Sport Uno (20), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 14.00 Gara-2 a Magny-Cours (Francia) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP FRANCIA SUPERBIKE 2026: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) per intera programmazione e Sky Sport Uno (201) solo per Gara-2; TV8 trasmetterà in chiaro e in differita la Superpole Race e Gara-2.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro e in differita la Superpole Race e Gara-2.

Diretta testuale: OA Sport (Superpole Race e Gara-2)

SUPERBIKE SU TV8 OGGI

Domenica 6 settembre

Ore 18.00 Superpole Race Magny-Cours (Francia) – Differita tv in chiaro.

Ore 18.45 Gara-2 a Magny-Cours (Francia) – Differita tv in chiaro.