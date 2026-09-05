Superbike oggi, GP Francia 2026: orari Superpole e gara-1, tv, programma, streaming

Oggi, sabato 5 settembre, seconda giornata del week end di Magny-Cours (Francia), nona tappa del Mondiale 2026 di Superbike. Sul tracciato francese, i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Dopo la disputa dell’ultimo turno di prove libere, la Superpole e Gara-1 terranno banco e i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione.

Il tracciato francese rappresenta uno degli appuntamenti più impegnativi del calendario per le moto derivate dalla produzione di serie. Le caratteristiche del circuito impongono infatti un compromesso particolarmente delicato nella messa a punto: ai lunghi tratti ad alta velocità si contrappongono staccate molto aggressive e una sequenza di cambi di direzione che richiede rapidità nei trasferimenti di carico e grande precisione nella gestione della moto. A questo si aggiunge un fattore determinante come il degrado degli pneumatici, sottoposti a sollecitazioni continue che possono incidere sensibilmente sulla prestazione nelle fasi avanzate della gara.

Il bilancio storico conferma inoltre un rapporto particolarmente favorevole con Ducati, capace di costruire su questo tracciato un palmarès di 21 successi complessivi. Un dato che evidenzia non soltanto la competitività della Casa italiana sul circuito francese, ma anche la capacità delle sue moto di adattarsi a un layout nel quale equilibrio tra velocità di punta, efficienza in frenata e gestione della gomma assume un peso decisivo.

Le indicazioni emerse dalle prime sessioni di prove libere del venerdì hanno subito confermato il ruolo da protagonista di Nicolò Bulega. Il leader del campionato ha imposto il ritmo fin dalle prime fasi del weekend, precedendo Sam Lowes e Iker Lecuona, suo compagno di marca. Un avvio che offre quindi un primo riscontro positivo sul potenziale Ducati, anche se il rendimento sul passo gara e la gestione del consumo degli pneumatici saranno elementi fondamentali per valutare i reali equilibri in vista delle gare.

La seconda giornata del week end del Mondiale di Superbike a Magny-Cours (Francia) sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport MotoGP (208) per Superpole e Gara-1 e su Sky Sport Uno (201) solo per Gara-1; in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it copriranno in chiaro e in differita solo la prima manche, mentre la Superpole sarà un’esclusiva di Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della Superpole e della citata Gara-1.

SUPERBIKE OGGI IN TV

Sabato 5 settembre

Ore 09.40-10.00 Prove libere 3 – Nessuna copertura tv/streaming

Ore 11.15-11.30 Superpole – Diretta tv Sky Sport MotoGP (208).

Ore 15.30 Gara-1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP FRANCIA SUPERBIKE 2025: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) per Superpole e Gara-1, Sky Sport Uno (201) solo per Gara-1; TV8 trasmetterà in chiaro e in differita solo Gara-1, mentre la Superpole sarà coperta esclusivamente da Sky Sport.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro e in differita solo Gara-1, mentre la Superpole sarà coperta esclusivamente da Sky Sport.

Diretta testuale: OA Sport (Superpole e Gara-1)

SUPERBIKE SU TV8 OGGI

Sabato 5 settembre

Ore 19.05 Gara-1 – Differita tv in chiaro.