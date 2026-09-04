Superbike oggi, GP Francia 2026: orari prove libere, tv, programma, streaming

Oggi, venerdì 4 settembre si conclude la lunga pausa estiva e torna in scena ufficialmente il Mondiale superbike 2026. Siamo pronti per alzare il sipario sull’attesissimo fine settimana del Gran Premio di Francia, nono e quart’ultimo appuntamento della stagione. Si gareggerà, come sempre, sul tracciato di Magny-Cours che sa sempre regalare manche intense, anche per merito di un meteo spesso “ballerino”.

Quale sarà il programma della giornata sulla pista francese? Si inizierà alle ore 10.20 con la prima sessione di prove libere, quindi alle ore 15.00 sarà la volta della seconda. Domani, sabato 5 settembre sarà la volta della FP3 alle ore 09.40, quindi superpole alle ore 11.15, mentre Gara-1 scatterà alle ore 15.30. Domenica 6 settembre, infine, dopo il warm-up delle ore 09.20 si farà sul serio con la superpole race delle ore 11.10 e Gara-2 alle ore 14.00.

A livello di classifica generale, dove eravamo rimasti? Nicolò Bulega prosegue nel suo dominio assoluto con un percorso quasi netto (un solo secondo posto a Donington Park) con la bellezza di 491 punti contro i 358 di Iker Lecuona, quindi 211 per Yari Montella e 182 per Alex Lowes.

Come seguire l’evento in tv? Il venerdì del Gran Premio di Francia sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport MotoGP (208). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO.

PROGRAMMA GP FRANCIA SUPERBIKE 2026

Venerdì 4 settembre

Ore 10.20-11.05 Prove libere 1

Ore 15.00-15.45 Prove libere 2

PROGRAMMA GP FRANCIA SUPERBIKE 2026: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208)

Diretta streaming: NOW e SkyGO