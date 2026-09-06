Superbike, Nicolò Bulega vince il duello con Lecuona e trionfa nella Superpole Race di Magny-Cours

Nicolò Bulega primo, Iker Lecuona seconda. Si ripropone anche nella Superpole Race di Magny-Cours il leitmotiv del Mondiale Superbike 2026, con l’ennesima doppietta del team ufficiale Ducati e la venticinquesima vittoria (su ventisei manche totali) stagionale del pilota emiliano, ormai sempre più vicino alla conquista aritmetica del primo titolo iridato della carriera nella categoria.

Bulega centra dunque il secondo successo del weekend e partirà in pole anche in gara-2, con la possibilità di completare l’ottava tripletta dell’anno in occasione del Gran Premio di Francia, nono e quartultimo appuntamento della stagione. Il 26enne italiano ha stravinto il braccio di ferro con il compagno di squadra Lecuona, rispondendo colpo su colpo agli attacchi dello spagnolo e provocando di fatto l’errore del suo avversario.

L’ex centauro della Honda, nel tentativo di rimanere davanti a tutti i costi, ha tagliato la chicane Nurburgring perdendo momentaneamente anche la seconda piazza in favore di Sam Lowes ma soprattutto lasciando campo libero al dominatore del campionato, che ne ha approfittato per aumentare il ritmo involandosi in solitaria verso un nuovo trionfo.

Poker Ducati completato dagli azzurri Yari Montella e Alberto Surra, saliti in terza e quarta piazza per la caduta all’ultimo giro di Sam Lowes (che stava occupando saldamente il terzo gradino del podio), mentre l’unico intruso è Alex Lowes 5° con la Bimota davanti ad altri due ducatisti, con Thomas Bridewell sesto e Lorenzo Baldassarri settimo.

CLASSIFICA SUPERPOLE RACE GP FRANCIA SUPERBIKE 2026

1. Nicolo BULEGA (Ducati Panigale V4R) LEAD

2. Iker LECUONA (Ducati Panigale V4R) +2.073

3. Yari MONTELLA (Ducati Panigale V4R) +5.400

4. Alberto SURRA (Ducati Panigale V4R) +6.773

5. Alex LOWES (bimota KB998 Rimini) +7.325

6. Thomas BRIDEWELL (Ducati Panigale V4R) +10.269

7. Lorenzo BALDASSARRI (Ducati Panigale V4R) +12.775

8. Remy GARDNER (Yamaha YZF R1) +14.518

9. Xavi VIERGE (Yamaha YZF R1) +14.891

10. Andrea LOCATELLI (Yamaha YZF R1) +14.920

11. Axel BASSANI (bimota KB998 Rimini) +15.344

12. Miguel OLIVEIRA (BMW M 1000 RR) +16.000

13. Garrett GERLOFF (Kawasaki ZX-10RR) +16.133

14. Jake DIXON (Honda CBR1000RR-R SP) +16.557

15. Alvaro BAUTISTA (Ducati Panigale V4R) +17.530

16. Danilo PETRUCCI (BMW M 1000 RR) +19.210

17. Somkiat CHANTRA (Honda CBR1000RR-R SP) +20.093

18. Stefano MANZI (Yamaha YZF R1) +25.192

OUT. Sam LOWES (Ducati Panigale V4R)

OUT. Mattia RATO (Yamaha YZF R1)