Superbike
Superbike, Nicolò Bulega svetta anche nella FP2 di Magny-Cours e precede un ottimo Montella
Nicolò Bulega non si ferma più. Il leader della classifica generale, infatti, ha messo a segno il miglior tempo anche al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Francia, nono e quartultimo appuntamento del Mondiale di superbike 2026.
Sul tracciato di Magny-Cours Nicolò Bulega (Ducati) completa il bis dopo la sessione mattutina e fissa il miglior tempo anche nella FP2 facendo fermare i cronometri sull’1:35.916 con 125 millesimi di vantaggio su Yari Montella (Ducati) che chiude in 1:36.041, mentre in terza posizione si classifica il britannico Sam Lowes (Ducati) a 215.
Quarta posizione per Lorenzo Baldassarri (Ducati) a 229 millesimi dalla vetta, quinta per lo spagnolo Iker Lecuona (Ducati) a 254 mentre in sesta troviamo il suo connazionale Xavi Vierge (Yamaha) a 373. Settimo il portoghese Miguel Oliveira (BMW) a 480 millesimi da Bulega, ottavo lo statunitense Garrett Gerloff (Kawasaki) a 488, nono Alberto Surra (Ducati) a 532, mentre completa la top10 il britannico Alex Lowes (bimota) a 535.
Chiude in 12a posizione Stefano Manzi (Yamaha) a 638 millesimi, 14a per Axel Bassani (bimota) a 689, mentre in 18a troviamo Danilo Petrucci (BMW) a 1.107. 19° Andrea Locatelli (Yamaha) a 1.468, mentre è ventesimo e penultimo Mattia Rato (Yamaha) a 1.914.