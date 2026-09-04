Superbike, Nicolò Bulega riparte di slancio e chiude in vetta la FP1 del GP di Francia

Si riparte da dove avevamo lasciato. Nicolò Bulega, infatti, ha messo a segno il miglior tempo al termine della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia, nono e quartultimo appuntamento del Mondiale di superbike 2026. Sul tracciato di Magny-Cours si è tornati all’azione dopo la lunga pausa estiva ed abbiamo assistito a 45 minuti di grande importanza, grazie anche ad un meteo eccezionale con temperatura di 28°, ben più alta rispetto alla tradizione della pista francese.

La FP1 ha visto, quindi, la migliore prestazione messa a segno dal leader della classifica generale, Nicolò Bulega (Ducati) in 1:35.556 con un margine di vantaggio di 284 millesimi sul britannico Sam Lowes (Ducati) mentre in terza posizione troviamo lo spagnolo Iker Lecuona (Ducati) a 433.

Quarta posizione per lo spagnolo Xavi Vierge (Yamaha) a 479 millesimi dalla vetta, quinta per Alberto Surra (Ducati) a 615, mentre in sesta troviamo Yari Montella (Ducati) a 652. Settimo Lorenzo Baldassarri (Ducati) a 891 millesimi da Bulega, ottavo Danilo Petrucci (BMW) a 955, quindi nono lo statunitense Garrett Gerloff (Kawasaki) a 984, mentre completa la top10 il britannico Alex Lowes (bimota) a 995.

Si ferma in 13a posizione Stefano Manzi (Yamaha) con un distacco di 1.138, subito davanti ad Axel Bassani (BMW) a 1.289, quindi 19° Mattia Rato (Yamaha) a 1.690, mentre è ventesimo e penultimo Andrea Locatelli (Yamaha) a 1.970.