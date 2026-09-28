Superbike, Nicolò Bulega festeggia il titolo a suon di record e si prepara all’addio

Dopo una lunga attesa la matematica è finalmente arrivata. Nicolò Bulega ha potuto finalmente togliere lo champagne dal ghiaccio e, di conseguenza, festeggiare il suo primo titolo nel Mondiale superbike. L’edizione 2026 del campionato dedicato alle moto derivate di serie è stata letteralmente dominata dal pilota emiliano.

Inutile girarci attorno. Quello che ha fatto il pilota del team Ducati ufficiale non ha precedenti. Fa particolarmente effetto pensare che il titolo iridato del pilota classe 1999 sia arrivato proprio in occasione del Gran Premio d’Italia, decimo e terzultimo appuntamento dell’annata, l’unico weekend in cui non ha vinto nemmeno una manche. “Bulegass” si è dovuto accontentare di tre secondi posti (sempre alle spalle del suo vicino di box Iker Lecuona) andando leggermente a peggiorare i suoi numeri fantascientifici.

Proviamo a fare un po’ d’ordine. Quando mancano ancora le tappe di Estoril e Jerez de la Frontera, il pilota con il numero 11 sul cupolino ha totalizzato già 602 punti (contro i 469 dello spagnolo). In questa annata ha piazzato qualcosa come 8 triplette (delle quali 7 consecutive). Ha vinto in totale 26 manche su 30, finendo in quelle 4 non-vittorie al secondo posto. Contando anche il finale della scorsa stagione è stato in grado di portare il filotti di successi consecutivi addirittura a quota 25. Come detto, numeri che fanno spavento.

Nicolò Bulega, quindi, vince il titolo in Superbike e se ne va. Nel prossimo campionato, infatti, com’è già stato annunciato, tornerà nel Motomondiale e gareggerà in MotoGP con una Ducati del team Pertamina VR46. La grande occasione di riscatto. Dopo una avventura tra Moto3 e Moto2 senza guizzi (nemmeno una vittoria e due podi totali nella classe più leggera) ora il pilota di Montecchio Emilia proverà a dimostrare che può essere un protagonista anche nella classe regina delle due ruote. Non sarà facile, certo, ma l’entusiasmo di questo 2026 in superbike potrebbe dargli un “boost” in più verso una nuova ed avvincente avventura.