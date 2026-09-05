Superbike, Nicolò Bulega domina una Gara-1 del GP di Francia divisa in due e ormai vede il titolo

Nicolò Bulega non si ferma mai! L’emiliano, infatti, si è aggiudicato anche Gara-1 del Gran Premio di Francia, nono e quartultimo appuntamento del Mondiale superbike 2026. Sul tracciato di Magny-Cours il portacolori del team Ducati ha centrato l’ennesimo successo del suo campionato da record, il ventiquattresimo su venticinque manche. L’unico “neo” il secondo posto in Gara-1 a Donington a luglio. Incredibile.

In una gara divisa in due parti per colpa di una bandiera rossa, Nicolò Bulega (Ducati) ha centrato il successo con un margine di vantaggio di ben 3.1 secondi sullo spagnolo Iker Lecuona (Ducati) mentre completa il podio il britannico Sam Lowes (Ducati) a 6.2. Quarta posizione per Yari Montella (Ducati) a 8.7, quinta per il britannico Alex Lowes (bimota) a 9.4, mentre in sesta chiude Lorenzo Baldassarri (Ducati) a 10.0. Settimo Axel Bassani (bimota) a 12.5, ottavo Alberto Surra (Ducati) a 13.8, nono lo statunitense Garrett Gerloff (Kawasaki) a 15.2, mentre completa la top10 lo spagnolo Xavi Vierge (Yamaha) a 16.2. Chiude 12° Andrea Locatelli (Yamaha) a 17.3, mentre Danilo Petrucci (BMW) è 13° a 24.0. Non hanno concluso la gara invece Stefano Manzi (Yamaha) e Mattia Rato (Yamaha).

A questo punto la classifica generale vede Nicolò Bulega svettare con 516 punti contro i 378 di Iker Lecuona. In poche parole, per il classe 1999 rimane solo da capire quando potrà festeggiare il suo primo titolo in superbike.

LA GARA

Allo spegnimento dei semafori lo scatto migliore porta la firma di Lecuona che imbocca curva 1 davanti a Bulega ed ai fratelli Lowes. Lo spagnolo viene subito braccato dal compagno di scuderia che cerca di mettergli pressione curva dopo curva. Il sorpasso arriva in avvio di terzo giro con l’emiliano che supera di forza Lecuona al tornantino Adelaide. Il duo ducatista scappa via con Lecuona che prova a non mollare gli scarichi del leader della classifica generale. Alle loro spalle Sam e Alex Lowes, quindi Surra, Gerloff, Montella, Baldassarri, Dixon e Locatelli. Cadono, invece, Oliveira e Gardner ed escono di scena.

Bulega prosegue sul passo dell’1:35.3-1:35.4 e con il passare dei chilometri sfianca la resistenza di Lecuona che già al sesto giro accusa 8 decimi di ritardo. Nel corso dell’ottavo giro cade Manzi proprio all’ultima curva, mentre in vetta Bulega mantiene 6 decimi sul compagno di team. Escono di scena anche Rato e Bridewell e in gara rimangono appena 14 piloti. A questo punto la direzione decide di esporre la bandiera rossa dato che le protezioni di curva 15 hanno subito un danneggiamento notevole.

Si riparte con 12 giri da completare e Lecuona replica la partenza della manche precedente mettendosi alle spalle Bulega. Il classe 1999 passa di nuovo il rivale al tornantino Adelaide, con Lowes che ne approfitta nella curva successiva e fa lo stesso sullo spagnolo. Lecuona non ci sta, entra durissimo sul rivale e si riprende la seconda posizione. A 9 giri dal termine cade anche Bautista.

Bulega scende a 1:35.0 (due volte) e 1:35.2 e porta il suo vantaggio a 2.3 su Lecuona e 3.7 su Lowes, mettendo in chiaro la situazione. Montella, intanto, passa Alex Lowes e sale in quarta posizione. Bulega procede in maniera serena le ultime tornate e centra l’ennesimo successo stagionale precedendo Lecuona e Lowes.