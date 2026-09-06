Superbike, Nicolò Bulega domina gara-2 e completa la tripletta in Francia! Il Mondiale è ad un passo

Nicolò Bulega non ha rivali nella domenica di Magny-Cours dopo il breve duello mattutino con Iker Lecuona nelle fasi iniziali della Superpole Race e vince per dispersione gara-2 del Gran Premio di Francia 2026, nono e quartultimo appuntamento del Mondiale Superbike. Impressionanti i numeri del pilota azzurro: 26 successi (su 27 manche) e 8 triplette (su 9 GP) in stagione.

Il 26enne emiliano ha dominato in lungo e in largo l’ultimo atto del weekend sulla pista transalpina, difendendo la pole position in partenza ed imponendo un ritmo infernale sin dai primi giri in modo da staccare il compagno di squadra Iker Lecuona e gestire con maggiore serenità il prosieguo della corsa, senza dover prendere alcun rischio in un eventuale scontro ravvicinato per la vittoria.

Niente da fare dunque per lo spagnolo, che completa l’ennesima doppietta stagionale del team Aruba Ducati sprofondando però a -146 da Bulega nella classifica generale del campionato. Il futuro pilota MotoGP del team VR46 potrà festeggiare la certezza aritmetica del titolo iridato già nel prossimo round, previsto a Cremona dal 25 al 27 settembre.

La casa di Borgo Panigale, complice la scivolata di Alex Lowes (Bimota) mentre si stava giocando un piazzamento a ridosso del podio, monopolizza addirittura le prime sei posizioni di gara-2 a Magny Cours con Yari Montella in terza posizione precedendo Lorenzo Baldassarri, Alberto Surra e l’iberico Alvaro Bautista. Corsa interrotta a due giri dalla conclusione per una bandiera rossa provocata dalla caduta di Thomas Bridewell.

CLASSIFICA GARA-2 GP FRANCIA SUPERBIKE 2026

1. Nicolo BULEGA (Ducati Panigale V4R) LEAD

2. Iker LECUONA (Ducati Panigale V4R) +5.420

3. Yari MONTELLA (Ducati Panigale V4R) +9.378

4. Lorenzo BALDASSARRI (Ducati Panigale V4R) +13.908

5. Alberto SURRA (Ducati Panigale V4R) +16.387

6. Alvaro BAUTISTA (Ducati Panigale V4R) +21.852

7. Garrett GERLOFF (Kawasaki ZX-10RR) +23.353

8. Xavi VIERGE (Yamaha YZF R1) +24.017

9. Axel BASSANI (bimota KB998 Rimini) +24.493

10. Remy GARDNER (Yamaha YZF R1) +25.548

11. Sam LOWES (Ducati Panigale V4R) +26.790

12. Danilo PETRUCCI (BMW M 1000 RR) +32.226

13. Alex LOWES (bimota KB998 Rimini) +36.502

14. Somkiat CHANTRA (Honda CBR1000RR-R SP) +36.275

15. Miguel OLIVEIRA (BMW M 1000 RR) +38.223

OUT. Thomas BRIDEWELL (Ducati Panigale V4R)

OUT. Stefano MANZI (Yamaha YZF R1)

OUT. Jake DIXON (Honda CBR1000RR-R SP)

OUT. Mattia RATO (Yamaha YZF R1)

OUT. Andrea LOCATELLI (Yamaha YZF R1)