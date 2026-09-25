Superbike, Iker Lecuona chiude in vetta anche la FP2 di Cremona. Bulega insegue

Importante conferma per Iker Lecuona. Il pilota spagnolo, infatti, concede il bis dopo il turno mattutino e chiude al comando anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia, decimo e terzultimo appuntamento del Mondiale superbike 2026. Sul tracciato di Cremona il pilota del team Ducati ufficiale ha proseguito in quello che aveva già fatto vedere nella FP1, ovvero dominando la scena e distanziando il proprio compagno di team, nonché leader della classifica generale, Nicolò Bulega.

Iker Lecuona (Ducati) ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:28.105 con 254 millesimi di vantaggio su Nicolò Bulega (Ducati) autore di una seconda scivolata in questo suo venerdì cremonese mentre in terza posizione troviamo un altro italiano, Alberto Surra (Ducati) che si ferma a 461 millesimi. Il dominio della Ducati prosegue con altri tre piloti uno dietro l’altro.

Quarta posizione, infatti, per il britannico Sam Lowes (Ducati) a 680 millesimi dalla vetta, quinta per il suo connazionale Thomas Bridewell (Ducati) a 760 mentre in sesta si classifica il nostro Yari Montella (Ducati) a 771. Settima posizione per lo statunitense Garrett Gerloff (Kawasaki) a 805 millesimi da Lecuona, ottava per il portoghese Miguel Oliveira (BMW) a 814, quindi nono Lorenzo Baldassarri (Ducati) a 904 con Axel Bassani (bimota) che completa la top10 a 1.004. Si ferma in 13a posizione Stefano Manzi (Yamaha) a 1.167, quindi 16° Andrea Locatelli (Yamaha) a 1.476, 17° Mattia Rato (Yamaha) a 1.742 mentre è 19° Danilo Petrucci (BMW) a 1.909.

A questo punto team e piloti si concentrano in vista della giornata di domani, sabato 26 settembre, quando si inizierà a fare sul serio con la superpole alle ore 11.15 che anticiperà Gara-1 alle ore 15.30. Domenica, infine, dopo la superpole race delle ore 11.10 si chiuderà il round lombardo con Gara-2 sempre alle ore 15.30.