Superbike
Superbike, Iker Lecuona strappa la pole a Bulega a Cremona. 3° un ottimo Surra
Iker Lecuona non scherza! Lo spagnolo ha centrato la pole position del Gran Premio d’Italia, decimo e terzultimo appuntamento del Mondiale superbike 2026. Sul tracciato di Cremona prosegue quindi l’0ttimo fine settimana del pilota classe 2000, in grado di strappare la migliore prestazione a Nicolò Bulega.
Iker Lecuona (Ducati) infatti ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:27.253 con soli 44 millesimi di vantaggio su Nicolò Bulega (Ducati) mentre completa la prima fila un ottimo Alberto Surra (Ducati) a 184. Quarta posizione per il britannico Sam Lowes (Ducati) a 374 millesimi, quinta per Yari Montella (Ducati) a 470 mentre in sesta troviamo Lorenzo Baldassarri (Ducati) a 538.
Settimo il britannico Alex Lowes (bimota) a 642 millesimi, ottavo lo statunitense Garrett Gerloff (Kawasaki) a 710, nono il portoghese Miguel Oliveira (BMW) a 748 quindi completa la top10 il britannico Thomas Bridewell (Ducati) a 909. Chiude in 13a posizione Axel Bassani (bimota) a 1.044, 14° Stefano Manzi (Yamaha) a 1.213, 15° Andrea Locatelli (Yamaha) a 1.277, 19° Danilo Petrucci (BMW) a 1.679, quindi 22° ed ultimo Mattia Rato (Yamaha) a 1.985.
Come proseguirà il programma del Gran Premio d’Italia? A questo punto il sabato cremonese prosegue con Gara-1 che scatterà alle ore 15.30. Domani si tornerà in azione con la superpole race delle ore 11.10, quindi si chiuderà il round con Gara-2 alle ore 15.30.