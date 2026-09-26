Superbike, Iker Lecuona domina gara-1 a Cremona e prolunga la questione titolo per Bulega

Prosegue il weekend perfetto di Iker Lecuona! Lo spagnolo, infatti, ha vinto Gara-1 del Gran Premio d’Italia, decimo e terzultimo appuntamento del Mondiale superbike 2026, confermando quanto di buono messo in mostra tra ieri e oggi. Sul tracciato di Cremona, infatti, il pilota classe 2000 ha centrato il suo secondo successo stagionale e, di conseguenza, ha prolungato anche la questione legata al titolo iridato che, ovviamente, rimane in direzione di Nicolò Bulega ma, quantomeno, ha potuto prolungare i discorsi. Al momento il pilota emiliano procede con 573 punti contro i 432 dell’iberico.

Iker Lecuona (Ducati ufficiale) non ha lasciato scampo ai rivali, prendendo subito il comando della gara (sfruttando nel migliore dei modi la pole position conquistata questa mattina) e ampliando il suo margine giro dopo giro. Nicolò Bulega (Ducati ufficiale) capisce sin da subito di non avere il passo del compagno di scuderia, per cui gestisce la moto e evita ogni rischio, chiudendo a 5.5 secondi e non vincendo la sua seconda manche dell’anno. Completa il podio il britannico Sam Lowes (Ducati) a 7.2 autore di una prova davvero solida.

Quarta posizione per Lorenzo Baldassarri (Ducati) a 8.7 secondi, quinta per lo statunitense Garrett Gerloff (Kawasaki) a 20.2 in volata con il britannico Alex Lowes (bimota) a 20.5. Settimo Andrea Locatelli (Yamaha) a 26.9, ottavo Axel Bassani (bimota) a 27.3, nono il britannico Scott Dixon (Honda) a 27.5 mentre completa la top10 lo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati) a 27.6. Chiude 11° Stefano Manzi (Yamaha) a 32.7, 14° Danilo Petrucci (BMW) a 39.5, quindi 16° Alberto Surra (Ducati) a 47.7. Cadono, invece, Alberto Surra (Ducati) quando stava veleggiando in terza posizione e Yari Montella (Ducati).

A questo punto il round cremonese proseguirà domani, domenica 27 settembre, con la superpole race delle ore 11.10, quindi si chiuderà il fine settima con Gara-2 alle ore 15.30.