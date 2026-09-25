Superbike, Iker Lecuona chiude in vetta la FP1 di Cremona davanti a Bulega e Baldassarri

Iker Lecuona ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia, decimo e terzultimo appuntamento del Mondiale superbike 2026. Sul tracciato di Cremona i due piloti del team Ducati ufficiale hanno fatto il vuoto sfidandosi con una serie di giri veloci sempre migliori, andando a scavare un solco importante rispetto a tutti gli altri inseguitori. Nel finale è arrivata anche una caduta (senza conseguenze) per Nicolò Bulega che, quindi, lascia le luci dei riflettori al compagno di scuderia, per una volta.

Iker Lecuona (Ducati) ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:28.278 con 119 millesimi di vantaggio sul leader della classifica generale Nicolò Bulega (Ducati) che, giova ricordarlo, potrebbe già laurearsi campione del mondo nel corso del fine settimana di Cremona. Terzo tempo per un ottimo Lorenzo Baldassarri (Ducati) che, proprio in extremis, ha fatto segnare un crono a soli 304 millesimi dalla vetta, limitando i danni.

Quarta posizione per il britannico Sam Lowes (Ducati) a 474 millesimi da Lecuona, quinta per Yari Montella (Ducati) a 569, mentre in sesta troviamo Alberto Surra (Ducati) a 573. Settima posizione per il britannico Alex Lowes (bimota) a 672 millesimi, ottava per lo statunitense Garrett Gerloff (Kawasaki) a 785, quindi nona per lo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati) a 801, mentre completa la top10 Axel Bassani (bimota) a 819. Chiude al 15° posto Stefano Manzi (Yamaha) a 1.190, 17° Mattia Rato (Yamaha) a 1.431, 18° Andrea Locatelli (Yamaha) a 1.444 mentre è 22° ed ultimo Danilo Petrucci (BMW) a 2.837.

A questo punto team e piloti si concentrano in vista della seconda sessione di prove libere che prenderà il via alle ore 15.00. Domani, invece, si inizierà a fare sul serio con la superpole alle ore 11.15 che anticiperà Gara-1 alle ore 15.30. Domenica, infine, dopo la superpole race delle ore 11.10 si chiuderà il round lombardo con Gara-2 sempre alle ore 15.30.