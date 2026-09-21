Superbike, GP Italia 2026: programma, orari, tv e streaming del fine settimana a Cremona

Dopo due settimane di pausa, il Mondiale Superbike 2026 è pronto a regalare nuovamente spettacolo. Nel prossimo weekend dal 25 al 27 settembre, andrà infatti in scena il Gran Premio d’Italia EICMA 2026, decimo e terzultimo appuntamento del calendario. Sul circuito di Cremona va quindi in scena un round che potrebbe assegnare il titolo iridato per le moto derivate.

A Magny-Cours, due settimane fa, Nicolò Bulega ha infatti realizzato l’ennesima tripletta che lo ha avvicinato in maniera decisiva al primo Mondiale. Il reggiano, unico vero dominatore di questa stagione, ha infatti ora un vantaggio di 146 punti sul suo compagno Iker Lecuona ed ora gli basteranno 40 punti sul circuito italiano per la matematica certezza del titolo. Il fine settimana di Cremona sembra quindi il teatro perfetto per festeggiare ma Bulega deve fare un ultimo sforzo. Da valutare anche la sua condizione fisica dopo l’incidente nei test pochi giorni fa.

Il Gran Premio d’Italia 2026 verrà inaugurato venerdì 25 con la prima sessione di prove libere alle ore 10.20. I piloti riscenderanno poi in pista nel pomeriggio per le FP2 in programma alle ore 15.00. Sabato impegnativo con le FP3 alle ore 09.40, prima della Superpole delle ore 11.15 e gara-1 delle ore 15.30. Domenica si chiude il weekend con il warm-up delle ore 09.40, la Superpole Race delle ore 11.10 e la gara-2 delle ore 15.30.

PROGRAMMA GP ITALIA SUPERBIKE 2026

Venerdì 25 settembre

Ore 10.20-11.05 FP1 Superbike

Ore 15.00-15.45 FP2 Superbike

Sabato 26 settembre

Ore 09.40-10.00 FP3 Superbike

Ore 11.15-11.30 Superpole Superbike

Ore 15.30 – Gara 1 Superbike

Domenica 27 settembre

Ore 09.20-09.20 Warm Up Superbike

Ore 11.10 – Superpole Race Superbike

Ore 15.30 – Gara 2 Superbike

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING IL GP D’ITALIA SUPERBIKE 2026

Diretta tv: per gli abbonati Sky Sport MotoGP (208). TV8 (differita gara-1 e gara-2)

Diretta streaming: Sky Go, NOW Tv, TV8.it

Diretta Live testuale: OA Sport