Superbike, caduta per Nicolò Bulega: in dubbio per i prossimi test

Nicolò Bulega è caduto nella giornata di ieri nel corso dei test andati in scena al Mugello con la Ducati 850: gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto il centauro italiano hanno dato esito negativo, escludendo infortuni per il leader del Mondiale Superbike.

Di certo l’highside che ha fatto cadere il pilota italiano qualche segno lo ha lasciato, assieme a botte e lividi, ma Bulega è stato già dimesso dall’ospedale: è corsa contro il tempo per consentire al centauro azzurro di poter prendere parte alla tappa di Cremona del Mondiale Superbike, prevista dal 25 al 27 settembre.

Il pilota italiano, che il prossimo anno correrà in MotoGP, però, prima aveva in calendario un altro impegno, dato che lunedì 21 si terranno dei test al Red Bull Ring, che Bulega avrebbe dovuto disputare sempre sulla Ducati 850: resta in dubbio la sua partecipazione.