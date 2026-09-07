Superbike, Bulega piazza l’ottava tripletta stagionale e punta Cremona per festeggiare il titolo

Ormai ci siamo, manca davvero poco. Nicolò Bulega è pronto per togliere lo champagne dal ghiaccio e potrà, quindi, finalmente festeggiare il suo primo titolo nella categoria riservata alle moto derivate di serie. Dopo la tripletta di Magny-Cours, l’ottava in nove uscite stagionali, il pilota del team Ducati si è portato davvero ad un passo dal successo finale che andrà a sugellare una annata letteralmente irripetibile.

Dopo aver cannibalizzato anche il Gran Premio di Francia, il pilota emiliano in classifica generale ha raggiunto la ragguardevole quota di 553 punti contro i 407 di Iker Lecuona. Molto più distanti Yari Montella, terzo con 247 punti, quindi i fratelli Lowes con Alex con 201 e Sam con 198.

A questo punto ci rimane solamente da capire “quando” Nicolò Bulega potrà festeggiare il titolo. La matematica è chiara: gli occorrono 40 punti per non avere più dubbi. Potrebbe già essere, quindi, la tappa di Cremona a incoronare “Bulegass” con i suoi 62 punti a disposizione. Vedendo il suo andazzo di quest’anno ed a meno di un ritiro, sarà la tappa italiana a chiudere i discorsi.

Cremona, Estoril e Jerez de la Frontera sono le ultime tre tappe stagionali e Nicolò Bulega sta cercando di capire quando potrà togliere lo champagne dal ghiaccio. Altri spunti, com’è successo per tutto il campionato, non ce ne sono. Iker Lecuona è assolutamente sicuro del suo secondo posto complessivo ed è l’unico che potrebbe provare ad aggiudicarsi una manche da qui fino fine anno. Il suo compagno di team, invece, ha dominato la stagione e tra poco potrà iniziare a pensare alla sua nuova avventura in MotoGP nel 2027.