Superbike, Bulega festeggia il titolo a Cremona? Tante le combinazioni, e c’è un altro record da infrangere

Festeggiare il titolo nella sua Italia, a Cremona. Proprio così: Nicolò Bulega può chiudere i conti già in questo weekend, in occasione del GP d’Italia, decimo round del Mondiale 2026 di Superbike in scena presso il circuito della città lombarda. Il pilota della Ducati, prossimo ad approdare in MotoGP in forza alla Pertamina Enduro VR46, ha infatti ampie chance di stappare lo champagne con due fine settimana di anticipo, anche se non sarà facile.

Guardiamo al volo la classifica. Al momento il centauro guarda ovviamente tutti dall’alto con 533 punti, vantando una differenza di 146 lunghezze con il primo inseguitore, ovvero Iker Lecuona, secondo a quota 407. Facendo un rapido calcolo, il nativo di Montecchio Emilia potrebbe celebrare l’impresa già in gara-1. Per farlo però dovrà vincere e il compagno di scuderia dovrebbe arrivare sesto, oppure un piazzamento successivo.

In caso di secondo posto, Lecuona dovrebbe invece piazzarsi undicesimo o peggio, in caso di terzo posto, lo spagnolo dovrebbe arrivare al traguardo quindicesimo, o in una posizione peggiore. Nel caso in cui dovesse andare male il primo tentativo, ci sarebbe la domenica mattina con la Superpole Race. Non è ovviamente possibile fare previsioni in tal senso non conoscendo l’esito di gara-1, tuttavia è opportuno rimarcare che all’italiano basterebbe guadagnare tre punti su Lecuona tra gara-1 e la Superpole per essere certo di essere Campione del Mondo.

In gara-2 il numero da tenere in mente è invece 124: è questo il vantaggio aritmetico che permetterebbe a Bulega di celebrare una stagione dominata in lungo ed in largo davanti al proprio pubblico. Attenzione anche al record di vittorie: in questo momento l’azzurro è a quota 26, ad un sigillo di distanza da Alvaro Bautista mattatore nel 2023. Ci sono tutti i presupposti per seguire l’evento di casa.