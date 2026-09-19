Su che canale vedere in tv Venezia-Milano, Supercoppa Italiana basket 2026: orario finale e streaming

Domenica 20 settembre si disputerà l’ultimo atto della Supercoppa Italiana 2026 di basket: alla Nova Arena di Tortona la finale metterà di fronte alle ore 17.00 l’Olimpia Milano, che in semifinale ha superato la Virtus Bologna per 80-71, e la Reyer Venezia, che nel penultimo atto ha battuto proprio Tortona per 98-90.

La sfida tra Venezia e Milano, valida per la finale della Supercoppa Italiana 2026 di basket, verrà trasmessa in diretta tv su Cielo e Sky Sport Basket, mentre la diretta streaming verrà assicurata da cielo.tv, Sky Go, NOW e LBA TV. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro.

CALENDARIO SUPERCOPPA ITALIANA BASKET 2026

Domenica 20 settembre

17.00 Venezia-Milano – Diretta tv su Cielo, Sky Sport Basket

PROGRAMMA SUPERCOPPA ITALIANA BASKET 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Cielo, Sky Sport Basket.

Diretta streaming: cielo.tv, Sky Go, NOW, LBA TV

Diretta Live testuale: OA Sport.