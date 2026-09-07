Su che canale vedere in tv Nadia Battocletti al Palio della Quercia 2026: orario esatto, avversarie, streaming

Nadia Battocletti sta per mettere fine alla sua stagione outdoor su pista (non sarà presente agli Ultimate Championship di Budapest), ma prima di proiettarsi verso le gare autunnali di corsa campestre proverà a regalarsi un’ultima grande soddisfazione davanti al pubblico del meeting di Rovereto prendendo parte al Palio della Quercia 2026.

La fuoriclasse trentina sarà una delle stelle principali della tappa Silver del Continental Tour in programma domani sera, tornando a competere sulla distanza dei 1500 metri nove giorni dopo aver stabilito il nuovo record italiano a Bellinzona con 3:57.54. Vedremo se la regina del mezzofondo europeo sarà in grado di migliorarsi ulteriormente, sfruttando magari anche il riferimento di alcune avversarie quotate come la keniana Susan Ejore Sanders, l’irlandese Sarah Healy e la rappresentante del Bahrain Nelly Jepkosgei oltre alle azzurre Ludovica Cavalli, Laura Pellicoro e l’ex primatista nazionale Sintayehu Vissa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming della gara di Nadia Battocletti sui 1500 metri al Palio della Quercia 2026. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD ed in diretta streaming su Rai Play. Garantita inoltre la diretta live testuale integrale su OA Sport.

CALENDARIO NADIA BATTOCLETTI PALIO DELLA QUERCIA 2026

Martedì 8 settembre

Ore 22.00 1500 metri, con Nadia Battocletti – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA NADIA BATTOCLETTI PALIO DELLA QUERCIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.