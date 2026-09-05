Su che canale vedere in tv Italia-Turchia, Europei volley femminile 2026: orario finale, programma, streaming

L’Italia affronterà la Turchia nella finale degli Europei 2026 di volley femminile, che andrà in scena domenica 6 settembre (ore 18.00) presso il Sinan Erdem Sports di Istanbul. Le azzurre saranno chiamate a disputare una partita in trasferta, davanti a un pubblico infuocato che sosterrà le scatenate anatoliche: servirà la grandi impresa per completare la Tripla Corona e meritarsi anche il pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, che spetterà di diritto a chi alzerà il trofeo.

Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 e Campionesse del Mondo in carica incroceranno le Campionesse d’Europa, chiamate a difendere il titolo continentale conquistato tre anni fa. Si preannuncia un confronto particolarmente equilibrato, avvincente e appassionante: le padrone di casa potrebbero partire favorite nel pronostico, considerando quanto esibito oggi pomeriggio contro la Serbia in semifinale, ma le nostre portacolori hanno tutte le carte in regola per controbattere colpo su colpo.

Il CT Julio Velasco farà affidamento sulla formazione tipo: la palleggiatrice Alessia Orro, l’opposto Paola Egonu, le centrali Sarah Fahr e Anna Danesi, le schiacciatrici Ekaterina Antropova e Myriam Sylla, il libero Eleonora Fersino. Tra le fila della Polonia spicca la formidabile Melissa Vargas, una delle migliori bomber in circolazione a livello mondiale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Turchia, finale degli Europei 2026 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Turchia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-TURCHIA, FINALE EUROPEI VOLLEY FEMMINILE

Domenica 6 settembre

18.00 Italia vs Turchia – Diretta tv su Rai 1, Sky Sport Arena

PROGRAMMMA ITALIA-TURCHIA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv.

Diretta testuale: OA Sport.