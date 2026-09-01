Su che canale vedere in tv Italia-Svezia, Europei volley femminile 2026: orario quarti, canale, streaming

Italia-Svezia sarà una delle sfide dei quarti di finale degli Europei di volley femminile 2026. Le azzurre di Julio Velasco scenderanno in campo mercoledì 2 settembre alle ore 19:00 per affrontare nuovamente la nazionale scandinava, già battuta nettamente nella fase a gironi. In palio c’è un posto in semifinale a Istanbul, dove la vincente del match affronterà una tra Polonia e Olanda.

La sfida si disputerà sul taraflex del BVV Veletrhy di Brno, in Cechia. Per le azzurre si tratta di un appuntamento da non fallire, con la squadra di Velasco che arriva ai quarti di finale degli Europei femminili forte di un percorso fin qui praticamente perfetto. L’Italia è infatti ancora imbattuta nella competizione e ha conquistato l’accesso tra le migliori otto nazionali d’Europa superando la Bulgaria con un convincente 3-0 negli ottavi di finale.

Dall’altra parte della rete ci sarà una Svezia che conosce già molto bene le azzurre. Le due squadre si sono affrontate lo scorso 23 agosto nella fase a gironi della Pool D, a Göteborg, e in quell’occasione il confronto si è concluso con un perentorio 3-0 per le azzurre. La compagine tricolore ha dominato la partita imponendosi 25-18, 25-23 e 25-14, riuscendo soprattutto a neutralizzare l’impatto di Isabelle Haak, autentica trascinatrice della formazione svedese.

Il precedente, però, non deve indurre le azzurre a sottovalutare l’avversaria. La Svezia ha infatti confermato il proprio valore negli ottavi di finale, eliminando con un altro 3-0 la Cechia. L’Italia, dal canto suo, può contare su una squadra profonda e su diverse soluzioni offensive.

Il quarto di finale degli Europei 2026 di volley femminile, Italia-Bulgaria, sarà fruibile in diretta tv su Rai 2 HD e Sky Sport Arena (204), mentre sarà visibile in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN ed EuroVolley TV, inoltre verrà garantita la diretta live testuale del match su OA Sport

ITALIA-SVEZIA EUROPEI VOLLEY FEMMINILE 2026

Mercoledì 2 settembre

19.00 Italia-Svezia – Diretta tv su Rai 2 HD e su Sky Sport Arena (204)

PROGRAMMMA ITALIA-SVEZIA EUROPEI VOLLEY FEMMINILE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD e Sky Sport Arena (204).

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN ed EuroVolley TV.

Diretta testuale: OA Sport.