Su che canale vedere in tv Italia-Spagna, Mondiali calcio femminile U20 2026: orario, programma, streaming

Mercoledì 23 settembre alle 15:00 la Nazionale italiana U20 di calcio femminile scenderà in campo contro la Spagna nella semifinale del Mondiale di categoria. Dall’altra parte del tabellone, Corea del Nord e Colombia si contenderanno l’altro posto in finale.

Le azzurrine allenate da Nicola Matteucci sono già entrate nella storia: nessuna Nazionale femminile tricolore, tra maggiore e selezioni giovanili, è mai arrivata all’atto conclusivo di un Mondiale. L’unico precedente sul podio risale al 2014, con il terzo posto conquistato dall’U17.

Il cammino dell’Italia è iniziato nel Gruppo D con la vittoria sulla Nuova Zelanda e il pareggio contro il Giappone. Agli ottavi è arrivato il successo sulla Cina ai rigori, prima del convincente 3-1 rifilato alla Corea del Sud nei quarti, risultato che ha spalancato alle azzurre le porte della semifinale.

Di fronte ci sarà però una Spagna in grande forma. La Rojita ha dominato il proprio girone e, nella fase a eliminazione diretta, ha superato il Portogallo per 2-0 e il Brasile per 1-0. Un’avversaria di altissimo livello, appartenente a una federazione che detiene attualmente i titoli mondiali U17, U20 e della Nazionale maggiore.

La sfida avrà inoltre un significato particolare per le italiane: poco più di un anno fa, il 24 giugno, proprio la Spagna aveva eliminato l’Italia nella semifinale dell’Europeo U19, imponendosi 2-0 dopo i tempi supplementari. Ora l’Italia avrà l’occasione di scrivere un nuovo capitolo della propria storia e, soprattutto, di conquistare per la prima volta una finale mondiale.

Il match tra Italia e Spagna, valido per la semifinale dei Mondiali Under 20 2026 di calcio femminile non sarà trasmesso in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play Sport 1, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

ITALIA-SPAGNA MONDIALI U20 CALCIO FEMMINILE 2026

Mercoledì 23 settembre

15.00 Italia-Spagna a Lodz (Polonia)

PROGRAMMA MONDIALI U20 CALCIO FEMMINILE 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Rai Play Sport 1.

Diretta Live testuale: OA Sport.