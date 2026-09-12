Su che canale vedere in tv Italia-Spagna, Europei beach soccer femminile 2026: orario, canale, streaming

L’Italia affronterà la Spagna nella finale degli Europei 2026 di beach soccer femminile, che andrà in scena domenica 13 settembre (ore 16.45) sulla sabbia di Viareggio (in provincia di Lucca). Le azzurre si sono meritate il diritto di disputare l’atto conclusivo della rassegna continentale a quattro anni di distanza dall’ultima volta e inseguiranno il colpaccio contro la blasonata compagine iberica, che hanno battuto in rimonta a sette secondi dalla fine nella rovente sfida della fase a gironi.

Si preannuncia grande spettacolo in terra toscana, dove le ragazze del CT Emiliano Del Duca inseguiranno il primo sigillo della propria storia in questa manifestazione. La nostra Nazionale potrebbe partire leggermente sfavorita contro le iberiche, ma ha tutte le carte in regola per puntare al trionfo di fronte al proprio pubblico e regalarsi una giornata memorabile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Spagna, finale degli Europei 2026 di beach soccer femminile. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Rai Play Sport 1, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-SPAGNA, FINALE EUROPEI BEACH SOCCER FEMMINILE

Domenica 13 settembre

Ore 16.45 Italia vs Spagna

PROGRAMMA ITALIA-SPAGNA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Rai Play Sport 1, gratis.

Diretta testuale: OA Sport.