Su che canale vedere in tv Italia-Polonia, Europei volley femminile 2026: orario semifinale, programma, streaming

L’Italia si prepara ad affrontare la Polonia in una semifinale dall’altissimo peso specifico agli Europei di volley femminile 2026. In palio c’è un posto nella finalissima continentale, obiettivo che le azzurre inseguono al termine di un percorso finora praticamente perfetto. La sfida è in programma sabato 5 settembre alle ore 18:00 italiane alla Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul, in Turchia, sede della Final Four.

La Nazionale italiana arriva all’appuntamento ancora imbattuta. Il cammino delle azzurre è iniziato nel migliore dei modi a Göteborg, dove la squadra guidata dal commissario tecnico Julio Velasco ha dominato il proprio girone conquistando cinque vittorie in altrettante partite. Negli ottavi di finale è poi arrivato un netto successo per 3-0 contro la Bulgaria, prima della sfida decisamente più impegnativa nei quarti di finale.

A Brno, infatti, la selezione tricolore ha dovuto fare i conti con la Svezia, riuscendo comunque a imporsi per 3-1 al termine di una partita combattuta. Dopo aver perso il primo set 21-25, le azzurre hanno reagito con grande carattere, conquistando il secondo parziale ai vantaggi per 26-24 e completando la rimonta nei due set successivi, vinti rispettivamente 25-21 e 25-23. Decisiva anche la capacità della squadra italiana di limitare l’impatto della stella svedese Isabelle Haak.

Dall’altra parte della rete ci sarà una Polonia altrettanto ambiziosa e particolarmente temibile. La nazionale polacca è allenata dall’italiano Stefano Lavarini, tecnico che conosce molto bene il movimento azzurro e le caratteristiche delle giocatrici italiane. Nei quarti di finale la Polonia ha superato con autorità i Paesi Bassi, imponendosi per 3-1 con i parziali di 25-16, 20-25, 25-20 e 25-23.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di Italia-Polonia, semifinale dell’Italia agli Europei 2026 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Arena, in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Turchia sono un’ora avanti rispetto a noi).

SU CHE CANALE VEDERE IN TV ITALIA-POLONIA EUROPEI VOLLEY FEMMINILE 2026

Sabato 5 settembre

Ore 18.00 italiane: Italia vs Polonia – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Arena (204)

PROGRAMMA ITALIA-POLONIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv.

Diretta testuale: OA Sport.