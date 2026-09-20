Su che canale vedere in tv Italia-Germania, Mondiali canoa polo 2026: orario finale, programma, streaming

Tutto pronto per la finale per l’oro dei Mondiali senior 2026 di canoa polo, che sono in corso di svolgimento a Duisburg, in Germania: quest’oggi, alle ore 15.40, torneranno in acqua gli azzurri, che sfideranno i padroni di casa teutonici per il titolo iridato.

L’Italia in semifinale questa mattina ha battuto la Gran Bretagna per 4-3 nei tempi regolamentari, mentre la Germania ha superato la Francia sempre per 4-3, ma dovendo ricorrere ai tempi supplementari. Nella fase a gironi teutonici ed azzurri si sono già incontrati ed hanno vinto i tedeschi per 3-5.

Il match tra Italia e Germania, valido per la finale dei Mondiali senior 2026 di canoa polo non sarà trasmesso in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà affidata al canale YouTube Planet Canoe (in abbonamento), infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

CALENDARIO MONDIALI CANOA POLO 2026

Domenica 20 settembre

15.40 Italia-Germania

PROGRAMMA MONDIALI CANOA POLO 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: YouTube Planet Canoe (in abbonamento).

Diretta Live testuale: OA Sport.