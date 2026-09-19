Su che canale vedere in tv Italia-Danimarca, Europei volley 2026: orario, programma, streaming

Il campo base ormai è alle spalle. La fase preliminare è stata archiviata con l’eccellente primo posto nel girone, ma adesso è il momento di voltare pagina perché iniziano le partite ad eliminazione diretta, quelle in cui il livello della posta in palio cresce esponenzialmente e il margine di errore si riduce di confronto in confronto.

Nell’incontro valevole per gli ottavi di finale degli Europei di volley maschile l’Italia, prima classificata del gruppo A con cinque vittorie in altrettante uscite, quindici set vinti e quattro persi, affronta al PalaVela di Torino, fischio d’inizio previsto domani alle 21:05, la Danimarca, quarta classificata della pool C con sette punti.

La squadra ha fin qui dimostrato di possedere un notevole potenziale e, anche se non ha sempre espresso il cento per cento del proprio rendimento, ha sempre trovato il guizzo vincente per portare a casa il successo. Adesso però bisogna elevare ulteriormente il livello delle prestazioni in vista di quelle che saranno le sfide senza appello per provare ad arrivare fino in fondo e lottare così per il titolo continentale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Danimarca, ottavo degli Europei di volley maschile. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Uno; prevista la diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; OA Sport proporrà la Diretta Live testuale.

CALENDARIO ITALIA-DANIMARCA EUROPEI VOLLEY 2026

Domenica 20 settembre

Ore 21.05 Italia vs Danimarca – Diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Uno

PROGRAMMA ITALIA-DANIMARCA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 e Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Euro Volley Tv e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.