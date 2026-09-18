Su che canale vedere in tv Italia-Corea del Sud, Mondiali calcio femminile U20 2026: orario, programma, streaming

Giornata di vigilia in Polonia verso la sfida tra Italia e Corea del Sud, primo quarto di finale dei Campionati Mondiali Under 20 di calcio femminile 2026 che si terrà alla Sosnowiec Arena sabato 19 settembre dalle ore 15.00. Si preannuncia una partita incerta e aperta ad ogni pronostico, con le azzurrine che hanno destato un’impressione migliore nella fase a gironi per poi fare però un piccolo passo indietro agli ottavi contro la Cina.

La selezione italiana giovanile guidata dal tecnico Nicola Matteucci è riuscita a superare il primo turno a eliminazione diretta tramite i tiri di rigore, mentre le sudcoreane hanno regolato di misura l’Argentina nei tempi regolamentari dopo aver chiuso in seconda posizione il gruppo C (dietro alla Francia) con 4 punti sudando fino all’ultimo per raggiungere la qualificazione. La vincente troverà in semifinale una tra Spagna e Brasile, garantendosi comunque nel peggiore dei casi la possibilità di giocarsi una medaglia nella finale per il terzo posto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Corea del Sud, primo quarto di finale dei Mondiali Under 20 di calcio femminile 2026. Il match verrà trasmesso in diretta streaming su Rai Play, mentre non è prevista attualmente la diretta tv sui canali Rai (in attesa di eventuali modifiche di palinsesto).

CALENDARIO ITALIA-COREA DEL SUD MONDIALI CALCIO FEMMINILE U20

Sabato 19 settembre

Ore 15.00 Italia vs Corea del Sud

PROGRAMMA ITALIA-COREA DEL SUD MONDIALI CALCIO FEMMINILE U20: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: palinsesto Rai ancora da definire (al momento non è prevista la diretta su RaiSportHD).

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.