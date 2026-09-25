Su che canale vedere in tv Francia-Finlandia e Polonia-Slovenia oggi, Europei volley 2026: orari semifinali, programma, streaming

Quattro squadre, due posti nella finale e un quadro molto diverso da quello immaginato alla vigilia. L’eliminazione dell’Italia ha spalancato le porte dell’Unipol Forum di Assago alla Finlandia, grande rivelazione degli Europei 2026, mentre Francia, Polonia e Slovenia hanno confermato la propria presenza nell’élite continentale. Venerdì 25 settembre si disputano le semifinali: Slovenia-Polonia alle 17.00 e Finlandia-Francia alle 21.00.

Il confronto serale mette di fronte la formazione più sorprendente e quella che ha consumato meno energie. La Finlandia ha impiegato complessivamente 281 minuti per eliminare Grecia e Italia al tie-break, mentre alla Francia sono bastati 151 minuti e sei set per superare Portogallo e Romania. Una differenza significativa in una manifestazione così intensa, soprattutto perché i nordici hanno costruito entrambe le qualificazioni attraverso partite fisicamente e mentalmente estenuanti. La squadra allenata da Olli Kunnari, vincitrice della European League 2026, ha già ribaltato ogni pronostico. Diciannovesima nell’ultima edizione continentale e quindicesima ai Mondiali 2025, la Finlandia ha vinto sei delle sette partite disputate, mostrando una straordinaria capacità di resistere nei momenti più delicati. La qualità del suo gioco ruota attorno a Fedor Ivanov e a due terminali che hanno raggiunto il massimo rendimento proprio nella fase a eliminazione diretta.

Joonas Jokela ha totalizzato 48 punti tra ottavi e quarti, chiudendo la sfida contro l’Italia con 28 punti e il 68% in attacco. Luka Marttila ne ha aggiunti 43 nelle stesse due partite, offrendo un contributo importante anche al servizio e in ricezione. Sono loro i riferimenti sui quali si concentrerà il sistema muro-difesa francese. La Finlandia dovrà però ridurre drasticamente gli errori: contro gli azzurri ne ha commessi 25 soltanto dai nove metri, una quantità difficilmente sostenibile contro un’avversaria più continua. La Francia si presenta con sei successi in sette incontri e un bilancio di 20 set vinti e quattro persi. L’unica sconfitta è arrivata contro la Romania quando il primo posto nel girone era già al sicuro e Andrea Giani aveva dato spazio alle seconde linee. Nei due turni successivi i transalpini hanno attaccato prima con il 57% e poi con il 60%, dimostrando di possedere un cambio palla difficilmente contenibile.

Il principale riferimento è Théo Faure, autore di 19 punti con il 75% offensivo contro la Romania. Antoine Brizard dispone però di numerose alternative, da Mathis Henno a Trévor Clévenot, senza dimenticare la velocità dei centrali. François Huetz ha firmato 11 punti e sei muri nei quarti. Freschezza, profondità e varietà rendono la Francia favorita, ma la pressione sarà tutta dalla sua parte: la Finlandia ha già superato il traguardo atteso e potrà affrontare la semifinale con la leggerezza di chi non ha più nulla da perdere.

Nel pomeriggio andrà invece in scena la rivincita della semifinale di VNL, dominata dalla Polonia per 3-0. I campioni d’Europa in carica hanno conquistato anche la competizione internazionale estiva e cercano un’altra finale dopo il bronzo ai Mondiali 2025. Il loro cammino continentale parla di sei vittorie, una sola sconfitta al tie-break e appena tre set ceduti complessivamente. La Polonia ha liquidato Lettonia e Germania senza perdere parziali, attaccando rispettivamente con il 63% e il 61%. Ancora più significativo il rendimento contro i tedeschi, ottenuto nonostante una ricezione positiva ferma al 39%: Marcin Komenda ha dimostrato di saper mantenere efficace la distribuzione anche lontano da rete, affidandosi alla qualità dei propri attaccanti sulla palla alta.

Il ritorno a pieno regime di Wilfredo León aumenta ulteriormente il potenziale polacco. Contro la Germania ha realizzato 17 punti con il 77% in attacco, senza commettere errori su 22 tentativi. La Slovenia proverà a cercarlo al servizio, sfruttando quel 20% di ricezione positiva mostrato nei quarti, ma dovrà fare i conti anche con Tomasz Fornal, Bartłomiej Bołądź e Szymon Jakubiszak. Quest’ultimo ha prodotto 20 punti negli ultimi due incontri con percentuali offensive dell’80% e dell’88%.

La Slovenia di Fabio Soli ha però ritrovato solidità proprio nel momento decisivo. Dopo avere travolto la Serbia, ha eliminato il Belgio per 3-1 grazie soprattutto a 12 muri e a una fase break estremamente efficace. Rok Možič ha chiuso con 18 punti e il 63% offensivo, Klemen Čebulj ne ha aggiunti 12 e Nik Mujanović 14. Per evitare una partita troppo prevedibile, Uroš Planinšič dovrà coinvolgere costantemente Alen Pajenk e Jan Kozamernik, protagonisti di 42 punti complessivi tra ottavi e quarti. La differenza può emergere anche sul piano delle energie: la Polonia ha trascorso in campo 147 minuti negli ultimi due turni, la Slovenia 191. La squadra di Nikola Grbić dispone inoltre di una panchina di livello assoluto e parte con i favori del pronostico. Gli sloveni, finalisti nel 2015, 2019 e 2021 e bronzo nel 2023, conoscono però perfettamente l’atmosfera delle partite da medaglia. Per sorprendere i campioni in carica dovranno forzare al servizio, rallentare León e impedire alla semifinale di trasformarsi in un confronto esclusivamente fisico, terreno sul quale la Polonia appare nettamente superiore.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide di venerdì 25 settembre degli Europei di volley maschile.

CALENDARIO EUROPEI VOLLEY OGGI

Venerdì 25 settembre

Ore 21,00 – Finlandia vs Francia (Assago) – Diretta tv su Rai Sport, in abbonamento su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204), Dazn 1 (214 della piattaforma Sky), streaming su Rai Play gratuito e a pagamento su Dazn, Sky Go, Now Tv

Ore 17.00 – Slovenia vs Polonia (Assago) – Diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204), Dazn 1 (214 della piattaforma Sky), streaming su Dazn, Sky Go, Now Tv.