Su che canale vedere in tv Andy Diaz al Palio della Quercia 2026: orario esatto, avversari, streaming

Nuovo assalto al record del mondo ormai alle porte per Andy Diaz, che non si accontenta dei grandi traguardi raggiunti quest’anno e vuole chiudere in bellezza una stagione sin qui trionfale partecipando al Palio della Quercia 2026. Il fenomeno azzurro del salto triplo sarà una delle varie stelle internazionali presenti nel cast del meeting di Rovereto, in programma nella serata di martedì 8 settembre e valevole come tappa Silver del Continental Tour.

Il campione iridato al coperto in carica, capace di aggiudicarsi nelle ultime settimane l’oro europeo (con un fantastico 18.15 a Birmingham) ed il quarto sigillo della carriera alle Finali di Diamond League, continua a mettere nel mirino lo storico primato mondiale di Jonathan Edwards e si presenterà in Trentino con l’obiettivo di migliorarsi ulteriormente e superare finalmente i 18.29. L’italo-cubano troverà in pedana il compagno di squadra Andrea Dallavalle, argento mondiale 2025, e l’algerino Yasser Triki.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming della gara di salto triplo con Andy Diaz al Palio della Quercia 2026. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD ed in diretta streaming su Rai Play. Garantita inoltre la diretta live testuale integrale su OA Sport.

CALENDARIO ANDY DIAZ PALIO DELLA QUERCIA 2026

Martedì 8 settembre

Ore 20.25 Salto triplo, con Andy Diaz – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA ANDY DIAZ PALIO DELLA QUERCIA: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.