Su che canale vedere i Mondiali di ciclismo 2026, gara Elite maschile. Orari inizio e fine, programma, streaming

La prova in linea elite maschile rappresenta l’evento principale dei Mondiali di ciclismo, la gara regina che assegna la prestigiosa maglia arcobaleno e che incorona l’uomo che sarà il faro del movimento per quanto concerne le gare di un giorno. La tradizione si rinnoverà domenica 27 settembre, quando le strade di Montreal (Canada) saranno il teatro di uno degli eventi più sentiti dell’anno nell’universo sportivo e capace di catalizzare l’attenzione di tutti gli appassionati del pedale.

La partenza è prevista alle ore 15.00 italiane (le ore 09.00 locali), i partecipanti dovranno affrontare 273 chilometri, distanza ormai inusuale e che viene proposta solo nelle Classiche Monumento e, appunto, in ambito iridato. Si preannuncia una gara molto tattica, incerta e imprevedibile: il belga Remco Evenepoel si presenterà con i favori del pronostico e inseguirà la doppietta dopo aver trionfato a cronometro, ma la concorrenza sarà molto agguerrita e l’Italia proverà a mettersi in luce.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della prove in linea elite maschile ai Mondiali 2026 di ciclismo. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 19.00 e a seguire su Rai 2; garantita la diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN; diretta live testuale su OA Sport.Gli orari sono italiani (a Montreal sono sei ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO PROVA IN LINEA MONDIALI CICLISMO 2026

Domenica 27 settembre

Ore 15.00 Prova in linea elite maschile, partenza

Ore 21.30 circa Prova in linea elite maschile, arrivo stimato

PROGRAMMA PROVA IN LINEA MONDIALI CICLISMO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e a seguire su Rai 2, gratis.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.