Su che canale Italia-Cina oggi, Mondiali calcio femminile U20: orario, tv, streaming

E’ il giorno dei primi quattro ottavi di finale dei Mondiali Under 20 2026 di calcio femminile, che sono in corso di svolgimento in Polonia: nella giornata di oggi, mercoledì 16 settembre, alle ore 18.30, torneranno in campo le azzurrine.

Nella prima fase a gironi l’Italia ha chiuso al primo posto il Gruppo D, qualificandosi per la seconda fase ad eliminazione diretta della rassegna iridata: le azzurrine quest’oggi scenderanno in campo contro la Cina, che ha chiuso al terzo posto nel Gruppo F.

Il match, valido per gli ottavi di finale tra Italia e Cina, dei Mondiali Under 20 2026 di calcio femminile sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

CALENDARIO MONDIALI U20 CALCIO FEMMINILE 2026

Mercoledì 16 settembre

18.30 Italia-Cina – Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA MONDIALI U 20 CALCIO FEMMINILE 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.