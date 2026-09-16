Storica Romania! Rimonta la Francia da 0-2 e trionfa nella bolgia di Cluj agli Europei di volley!

Si chiude con il botto a Cluj-Napoca il gruppo D dei Campionati Europei di volley maschile 2026, grazie alla clamorosa vittoria in rimonta della Romania padrona di casa contro la Francia per 3-2 nell’ultima partita del raggruppamento. I padroni di casa, già certi della qualificazione agli ottavi e del terzo posto ancor prima di scendere in campo, hanno regalato una grande gioia al pubblico locale battendo i vincitori degli ultimi due Giochi Olimpici.

A conti fatti si trattava di una sfida ininfluente per i piazzamenti finali nella Pool D (i transalpini erano sicuri del primo posto), ma ne è venuta fuori comunque una vera battaglia di 140 minuti. La Francia, imbattuta e a punteggio pieno dopo quattro partite, sembrava in grado di completare il pokerissimo portandosi in vantaggio di due set (25-16 e 27-25 i parziali) prima di venire ribaltata dall’energia della Romania.

I rumeni, trascinati da uno scatenato Cristian-Daniel Chitigoi (top scorer di serata con 28 punti), hanno avuto la forza di aggiudicarsi il terzo set 25-20 per poi pareggiare i conti al termine di un quarto set dalle mille emozioni vinto 35-33 annullando ben quattro match point. Nel tie-break i settimi classificati dell’Europeo 2023 sono venuti fuori alla distanza, imponendosi per 15-12 e festeggiando un risultato inatteso e sicuramente di prestigio nella bolgia di Cluj-Napoca.

Già definiti i rispettivi avversari nel primo turno a eliminazione diretta che si terrà a Sofia, in Bulgaria: la Francia troverà il Portogallo (quarto nel girone B), mentre la Romania dovrà vedersela con l’Ucraina (seconda nella Pool B).