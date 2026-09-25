Stoccata di Luna Rossa nella seconda regata: Gradoni e Burling domano Alinghi nei preliminari di America’s Cup

Luna Rossa ruggisce di forza nella seconda regata preliminare della America’s Cup, dettando legge in maniera perentoria nelle acque di Napoli e conquistando una splendida vittoria di fronte al proprio pubblico. Dopo una serie di continui rinvii a causa dello scarso vento e una prova d’apertura chiusa in seconda posizione davanti ad ARC Team USA, l’equipaggio tricolore ha dominato in condizioni di media brezza (quindici nodi circa) e ha messo la propria firma in questo test di avvicinamento alla massima competizione velica, che andrà in scena la prossima estate nel capoluogo partenopeo.

I timonieri Peter Burling (capace di alzare al cielo la Vecchia Brocca con Team New Zealand) e Marco Gradoni (grande promessa del movimento tricolore), supportati dai trimmer Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini, si sono resi protagonisti di un’ottima partenza, hanno scelto il lato sinistro del campo di regata, hanno preso il comando della gara e lo hanno tenuto in maniera nitida lungo i sei lati, aumentando progressivamente il proprio vantaggio nei confronti dei più immediati avversari e chiudendo con quasi 400 metri di margine.

Gli svizzeri di Alinghi, con al timone Paul Goodison e Phil Roberton e Pietro Sibello come trimmer, non sono mai riusciti a rendersi pericolosi e hanno chiuso al secondo posto. Più staccati i due equipaggi di Team New Zealand: la formazione senior, capitanata da Nathan Outteridge, ha preceduto di misura l’equipaggio Youth & Women guidato da Jake Pye ed Erica Dawson.

Quinta posizione per Luna Rossa Youth & Women con Margherita Porro e Massimiliano Antoniazzi al timone (penalizzati dopo la seconda bolina), a precedere GB1 e gli statunitensi di ARC Team USA, che si erano imposti nella prima regata e che non sono riusciti ad andare oltre la settima piazza, scuffia al via per i francesi di La Roche-Posay. Luna Rossa è balzata al comando della classifica provvisoria con 19 punti, domani si tornerà in acqua per tre regate di flotta (salvo imprevisti).