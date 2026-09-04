Stefano Lavarini: “La storia parla a favore dell’Italia, attaccanti incredibili e grandi centrali a muro”

L’Italia affronterà la Polonia nella semifinale degli Europei 2026 di volley femminile, che andrà in scena sabato 5 settembre (ore 18.00) in quel di Istanbul. Le Campionesse del Mondo, reduci dalla sudata affermazione contro la Svezia, se la dovranno vedere contro un’avversaria molto temibile, capace di battere la Turchia nella fase a gironi e reduce dal successo per 3-1 contro l’Olanda nei quarti di finale.

Il CT Stefano Lavarini ha analizzato la partita a Sport.tvp.pl: “Abbiamo affrontato questo torneo una partita alla volta; questa è stata la nostra filosofia fin dall’inizio. Sapevamo di poter competere con tutte le squadre. Eravamo anche consapevoli che raggiungere un risultato del genere sarebbe stato piuttosto difficile. Siamo quindi soddisfatti delle prestazioni mostrate finora. La cosa più importante è che giocheremo la semifinale di questo torneo, con merito. È qualcosa che le ragazze volevano davvero e che sognavamo dall’inizio della stagione. La consapevolezza di essere tra le prime quattro e di avere la possibilità di lottare per una medaglia è sicuramente un obiettivo fantastico. Tutto ciò che è più importante deve ancora venire. Lottare per le medaglie nelle grandi competizioni è il motivo per cui lavoro”.

Il tecnico delle biancorosse ha elogiato l’Italia: “La storia parla a loro favore. Negli ultimi anni hanno rappresentato l’élite. Hanno vinto praticamente tutto. È una squadra estremamente equilibrata, con attaccanti incredibili e centrali a muro incredibili. Bisogna considerare soprattutto i propri punti di forza: non si tratta però di pensare che dobbiamo fare qualcosa al di sopra dei nostri standard per sorprendere l’avversario. Non voglio che nessuno pensi che non siamo abbastanza forti. Possiamo farcela“.

L’allenatore italiano ha poi concluso: “Sarà una partita difficile per tutti, anche dal punto di vista emotivo, perché è una semifinale. A mio parere, da parte nostra sarà importante avere fiducia nella nostra pallavolo e cercare di mostrare il nostro lato migliore, giocare al meglio, senza prestare un’attenzione eccessiva ai grandi punti di forza dell’avversario. In particolare, dobbiamo cercare di essere efficaci in ciò in cui possiamo esserlo. In questo modo cercheremo di essere la migliore versione di noi stessi“.