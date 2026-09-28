Stefano Domenicali: “Antonelli sta facendo una stagione straordinaria. Vasseur deve mantenere la barra dritta”

La Formula Uno ha vissuto nei giorni scorsi a Baku il primo atto di un trittico di Gran Premi ravvicinati che proseguirà nei prossimi due weekend a Sepang (recupero del GP in Bahrain) e a Singapore. Stefano Domenicali, CEO della F1, ha fatto il punto della situazione dopo l’appuntamento in Azerbaijan intervenendo come ospite di ‘Radio anch’io sport’ su Rai Radio1.

L’ex team principal della Ferrari è stato interpellato proprio a proposito del momento difficile che sta attraversando la Scuderia di Maranello: “È un momento in cui i risultati non sono quelli che ci si aspetta, la mia esperienza mi dice che proprio in un momento di tante voci, anche di autocandidature di persone importanti, bisogna rimanere forti, uniti ed evitare soluzioni fantasiose che rischiano di portare fuori strada e far accumulare ulteriore ritardo“.

“Chi ha la responsabilità di una squadra come la Ferrari, Fred Vasseur, deve sentire la voglia di mantenere la barra dritta e avere chiaro cosa si deve fare per un percorso di vittorie. Più c’è tempesta e più bisogna che il comandante mantenga la barra dritta“, aggiunge Domenicali riferendosi alla gestione della Rossa.

Sull’ascesa repentina di Kimi Antonelli: “Sta facendo una stagione straordinaria. La sua forza e la sua freschezza stanno portando una attenzione nuova al nostro campionato. Kimi ha dimostrato cosa vuol dire avere talento, ma soprattutto di saper gestire una pressione che é normale ci sia nel momento in cui sei in testa al campionato. Quello che sta facendo ci ha portato dei tifosi nuovi, giovani interessati non solo alle sue qualità in pista, ma anche di ragazzo dinamico e fresco“.