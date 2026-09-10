Stefanini denuncia dopo il controllo antidoping: “È normale che venga effettuato in questo modo?”

L’esperienza agli US Open di Lucrezia Stefanini si è conclusa al secondo turno, con la sconfitta nel derby italiano contro Jasmine Paolini. A distanza di alcuni giorni, però, la tennista azzurra ha deciso di raccontare sui social un episodio avvenuto durante la sua permanenza a New York, mostrando anche una fotografia del vistoso ematoma comparso sul braccio.

Al centro della vicenda c’è un controllo antidoping effettuato durante il torneo. Secondo quanto riferito dalla giocatrice, il prelievo sarebbe stato particolarmente problematico a causa della difficoltà nel trovare la vena.

Attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, Stefanini ha spiegato nei dettagli quanto accaduto. “Una settimana fa, agli US Open, durante un controllo antidoping, l’addetta non è riuscita a trovare la vena e, invece che cambiare approccio, ha continuato a muovere l’ago all’interno del braccio nel tentativo di trovarla“, ha raccontato la tennista.

La conseguenza, secondo Stefanini, è stata la comparsa di un livido particolarmente evidente. “Il risultato? Questo bellissimo ematoma che, a distanza di una settimana, è ancora qui“, ha aggiunto, accompagnando le parole con l’immagine del braccio.

La giocatrice ha poi mostrato anche l’evoluzione dell’ematoma nel corso dei giorni, sottolineando come il problema non fosse soltanto estetico. “Questa è l’evoluzione dell’ematoma durante la settimana, che ve lo dico a fare che ovviamente mi fa male anche nelle cose quotidiane“, ha scritto Stefanini.

Da qui è arrivata una domanda rivolta direttamente agli organismi competenti e, in particolare, alla WTA, che la tennista ha successivamente taggato nel suo post. “Mi chiedo: è normale che un controllo antidoping venga effettuato in questo modo? E soprattutto, è lo stesso trattamento riservato a TUTTE le giocatrici?“, ha concluso Stefanini, lasciando emergere tutta la propria perplessità sulla modalità con cui sarebbe stato effettuato il prelievo.