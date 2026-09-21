Ciclismo
Startlist Team Relay Mondiali ciclismo 2026: n. di pettorale, orari, tv
Il team relay dei Mondiali 2026 di ciclismo su strada verrà disputato domani, martedì 22 settembre: si tratta della cronometro a staffetta mista di 40.6 km con partenza ed arrivo a Montreal, in Canada, che dovranno affrontare le 16 squadre in gara.
I sestetti in gara saranno suddivisi in due terzetti, quello maschile e quello femminile, ed il secondo partirà quando il primo avrà coperto i 20.3 km del tracciato. Le formazioni in gara sono divise in 3 gruppi di 6, 6 e 4 Nazioni, con pause di 40 e 35 minuti tra l’uno e l’altro. Saranno 3, invece, i minuti tra un Paese e l’altro.
Per il team relay dei Mondiali 2026 di ciclismo su strada la diretta tv sarà disponibile su Rai Sport HD fino alle 16.00, poi su Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1 HD (dalle 16.00) e DAZN (dalle 16.00), infine la diretta live testuale integrale sarà offerta da OA Sport.
CAENDARIO MONDIALI CICLISMO 2026
Martedì 22 settembre
Team relay, 40.6 km
Orario partenza primo terzetto: 14.30.
Orario d’arrivo previsto ultimo terzetto: 17.30 circa.
PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD fino alle 16.00, poi su Rai 2 HD.
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 HD (dalle 16.00) e DAZN (dalle 16.00).
Diretta Live testuale: OA Sport.
QUANDO PARTE L’ITALIA?
Il sestetto dell’Italia sarà composto da Mattia Cattaneo, Filippo Ganna e Matteo Sobrero per quanto riguarda il terzetto maschile ed Elisa Longo Borghini, Monica Trinca Colonel e Vittoria Guazzini per quel che concerne quello femminile. Gli azzurri prenderanno il via per tredicesimi (quartultimi) e scatteranno alle ore 16.15.
STARTLIST TEAM RELAY
14:30:00 WORLD CYCLING CENTER (WCC)
151 ANSARI Amir 10022518431 Male REF 19 AUG 1999
152 SANCHEZ Mario 10129418188 Male BOL 25 MAR 2007
153 WAIS Ahmad Badreddin 10006882031 Male REF 15 JAN 1991
154 HOUILI Nesrine 10099022634 Female ALG 27 AUG 2003
155 MWAMIKAZI Jazilla 10107268240 Female RWA 9 SEP 2004
156 REVELO Natalie 10097171449 Female ECU 12 FEB 2006
14:33:00 GIAPPONE (JPN)
141 HASHIKAWA Jo 10059735715 Male JPN 6 FEB 2003
142 SHINDO Taito 10136062082 Male JPN 21 MAY 2007
143 YAMASATO Isshin 10143951216 Male JPN 22 JAN 2005
144 ABE Karin 10095821533 Female JPN 8 APR 2000
145 MIZUTANI Ayana 10122836235 Female JPN 22 JUL 2005
146 TANAKA Rena 10170646525 Female JPN 12 DEC 2006
14:36:00 ESTONIA (EST)
131 MATIK Oliver 10083991573 Male EST 3 JUN 2006
132 PAJUR Romet 10076501658 Male EST 26 SEP 2004
133 RAGILO Frank Aron 10064429808 Male EST 22 MAR 2004
134 EBRAS Elisabeth 10064429707 Female EST 22 JUL 2004
135 SANDER Laura Lizette 10064430818 Female EST 15 MAY 2004
136 ALLIK Ann-Christine 10129341804 Female EST 4 DEC 1994
14:39:00 MESSICO (MEX)
111 AGUIRRE Tomas 10050204655 Male MEX 23 OCT 2001
112 PRADO Ignacio 10009023711 Male MEX 21 SEP 1993
113 RUIZ Sebastian 10111405490 Male MEX 9 APR 2004
114 HINOJOSA Romina 10090741157 Female MEX 30 NOV 2002
115 RAMIREZ Andrea 10016002960 Female MEX 25 SEP 1999
116 SALAZAR Lizbeth 10009196590 Female MEX 8 DEC 1996
14:42:00 CINA (CHN)
101 CAO Houwang 10134764710 Male CHN 15 OCT 2003
102 LI You 10163614833 Male CHN 9 OCT 2004
103 ZHAO Chenli 10134809671 Male CHN 16 AUG 2004
104 DONG Haixin 10136155345 Female CHN 1 OCT 2005
105 TANG Xin 10083586601 Female CHN 7 JAN 2001
106 ZHU Shimeng 10165250190 Female CHN 28 JUL 2007
14:45:00 MAURITIUS (MRI)
121 MAYER Alexandre 10010844378 Male MRI 29 APR 1998
122 RABOUDE Jeremy 10104185458 Male MRI 27 OCT 2005
123 YON HIN Daniel 10017234658 Male MRI 8 MAY 2002
124 CHASTEAU de BALYON Camille 10093192631 Female MRI 11 NOV 2004
125 de MARIGNYLAGESSE Lucie 10119323320 Female MRI 10 JUL 2000
126 le COURT Kim 10008866083 Female MRI 23 MAR 1996
15:25:00 UCRAINA (UKR)
91 ANTONENKO Heorhii 10094599030 Male UKR 8 APR 2005
92 KOZORIZ Danylo 10107601777 Male UKR 19 NOV 2006
93 TESTSOV Yevhen 10089913728 Male UKR 30 SEP 2005
94 KONONENKO Valeriia 10003836534 Female UKR 14 MAY 1990
95 KULYNYCH Olha 10015335983 Female UKR 1 FEB 2000
96 USHAKOVA Milana 10096685843 Female UKR 13 MAR 2007
15:28:00 POLONIA (POL)
81 GOSZCZURNY Patryk 10092719755 Male POL 14 MAR 2006
82 JACKOWIAK Jan 10081065510 Male POL 23 DEC 2007
83 KWIATKOWSKI Michal 10005852821 Male POL 2 JUN 1990
84 HARTMAN Nadia 10074404438 Female POL 29 OCT 2007
85 TRACKA Maja 10058975879 Female POL 22 JUN 2004
86 WLODARCZYK Dominika 10054543484 Female POL 27 JAN 2001
15:31:00 NORWAY (NOR)
71 FOSS Tobias 10011133661 Male NOR 25 MAY 1997
72 LEKNESSUND Andreas 10015502301 Male NOR 21 MAY 1999
73 SVESTAD-BARDSENG Embret 10020112225 Male NOR 1 SEP 2002
74 EDSETH Marte Berg 10117600255 Female NOR 6 OCT 1998
75 GISSINGER Oda Aune 10155077823 Female NOR 28 APR 2007
76 HAUGSET Sigrid Ytterhus 10117864276 Female NOR 1 MAR 1999
15:34:00 CANADA (CAN)
61 COTE Pier-Andre 10136028336 Male CAN 24 APR 1997
62 LEONARD Michael 10060023782 Male CAN 26 MAR 2004
63 ZUKOWSKY Nickolas 10016094506 Male CAN 3 JUN 1998
64 BARIL Olivia 10015152390 Female CAN 10 OCT 1997
65 GONTOVA Nadia 10113356507 Female CAN 7 AUG 2000
66 JACKSON Alison 10009686038 Female CAN 14 DEC 1988
15:37:00 SPAGNA (ESP)
51 ALVAREZ Hector 10041001173 Male ESP 12 DEC 2006
52 ROMEO Ivan 10041888220 Male ESP 16 AUG 2003
53 URCAREGUI Enaut 10121880076 Male ESP 2 APR 2007
54 ALONSO Sandra 10011154475 Female ESP 19 AUG 1998
55 BENITO Mireia 10043139621 Female ESP 30 DEC 1996
56 BLASI Paula 10147955595 Female ESP 19 FEB 2003
15:40:00 GERMANY (GER)
41 ARNDT Niklas 10170449592 Male GER 19 MAR 1994
42 SUTTERLIN Jasha 10006655901 Male GER 4 NOV 1992
43 WALSCHEID Max 10045463375 Male GER 13 JUN 1993
44 BAUERNFEIND Ricarda 10015334771 Female GER 1 APR 2000
45 KOCH Franziska 10015331236 Female GER 13 JUL 2000
46 NIEDERMAIER Antonia 10108302201 Female GER 20 FEB 2003
16:15:00 ITALIA (ITA)
31 CATTANEO Mattia 10005839885 Male ITA 25 OCT 1990
32 GANNA Filippo 10009164056 Male ITA 25 JUL 1996
33 SOBRERO Matteo 10009976836 Male ITA 14 MAY 1997
34 GUAZZINI Vittoria 10015339118 Female ITA 26 DEC 2000
35 LONGO BORGHINI Elisa 10007614985 Female ITA 10 DEC 1991
36 TRINCA COLONEL Monica 10079161781 Female ITA 21 MAY 1999
16:18:00 SVIZZERA (SUI)
21 BISSEGGER Stefan 10010118393 Male SUI 13 SEP 1998
22 KUNG Stefan 10007499494 Male SUI 16 NOV 1993
23 SCHMID Mauro 10010948351 Male SUI 4 DEC 1999
24 LIECHTI Jasmin 10117937230 Female SUI 9 OCT 2002
25 REUSSER Marlen 10058433891 Female SUI 20 SEP 1991
26 RUEGG Noemi 10034794183 Female SUI 19 APR 2001
16:21:00 FRANCIA (FRA)
11 ARMIRAIL Bruno 10009162642 Male FRA 11 APR 1994
12 CAVAGNA Remi 10009971378 Male FRA 10 AUG 1995
13 LABROSSE Jordan 10067842184 Male FRA 15 SEP 2002
14 BERTHET Juliette 10009749894 Female FRA 4 NOV 1998
15 BORRAS Marion 10009989970 Female FRA 24 NOV 1997
16 KERBAOL Cedrine 10067688095 Female FRA 15 MAY 2001
16:24:00 AUSTRALIA (AUS)
1 LEAHY Conor 10055347372 Male AUS 16 APR 1999
2 MATTHEWS Michael 10006291947 Male AUS 26 SEP 1990
3 ROGERS Cameron 10071936695 Male AUS 16 DEC 2004
4 BAKER Georgia 10007808682 Female AUS 21 SEP 1994
5 COUPLAND Mackenzie 10123625167 Female AUS 1 SEP 2005
6 WILSON-HAFFENDEN Felicity 10124172310 Female AUS 16 JUL 2005