Ciclismo
Startlist cronometro Vuelta a España 2026: orari 10 settembre, tv, streaming
Snodo decisivo per la Vuelta a España 2026 di ciclismo: in programma domani, giovedì 10 settembre, la 18ma tappa, una cronometro individuale con partenza da El Puerto de Santa María ed arrivo a Jerez de la Frontera, della lunghezza di 32.1 km.
Saranno 149 i corridori al via: il primo partirà alle ore 14.07, l’ultimo arriverà al traguardo attorno alle ore 17.30. L’edizione numero 81 della Vuelta a España di ciclismo su strada proseguirà con una prova contro il tempo che avrà un percorso sostanzialmente piatto e con due rilevamenti cronometrici intermedi, posti dopo 11.5 e 22 km.
La 18ma tappa della Vuelta a España 2026 non sarà fruibile in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà affidata dalle ore 14.45 a Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live testuale della frazione della manifestazione iberica.
CALENDARIO VUELTA A ESPANA 2026
Giovedì 10 settembre
Diciottesima tappa: El Puerto de Santa María-Jerez de la Frontera (cronometro individuale, 32.1 km)
Orario partenza primo corridore: 14.07
Orario d’arrivo previsto ultimo corridore: 17.30 circa
PROGRAMMA VUELTA A ESPANA 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: 14.45 Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST CRONOMETRO VUELTA A ESPANA 2026
1 14:07:00 86 Mathias Sunekaer Norsgaard Lidl – Trek
2 14:08:00 153 Paul Double Team Jayco AlUla
3 14:09:00 147 Louis Rouland Cofidis
4 14:10:00 13 Domen Novak UAE Team Emirates – XRG
5 14:11:00 124 Ethan Hayter Soudal – Quick-Step
6 14:12:00 154 Asbjorn Hellemose Team Jayco AlUla
7 14:13:00 3 Jordi Meeus Red Bull – BORA – hansgrohe
8 14:14:00 222 Marc Brustenga Equipo Kern Pharma
9 14:15:00 74 Matevz Govekar Bahrain – Victorious
10 14:16:00 146 Alexis Renard Cofidis
11 14:17:00 204 Steffen De Schuyteneer Lotto Intermarche
12 14:18:00 215 Juan Guillermo Martinez Team Picnic PostNL
13 14:19:00 5 Callum Thornley Red Bull – BORA – hansgrohe
14 14:20:00 198 Cesar Macias Burgos Burpellet BH
15 14:21:00 202 Vito Braet Lotto Intermarche
16 14:22:00 137 Rasmus Tiller Uno-X Mobility
17 14:23:00 43 Oscar Chamberlain Decathlon CMA CGM Team
18 14:24:00 4 Gianni Moscon Red Bull – BORA – hansgrohe
19 14:25:00 122 Alberto Dainese Soudal – Quick-Step
20 14:26:00 92 Olivier Le Gac Groupama – FDJ United
21 14:27:00 151 Alessandro Covi Team Jayco AlUla
22 14:28:00 158 Jasha Sutterlin Team Jayco AlUla
23 14:29:00 164 Alastair MacKellar EF Education – EasyPost
24 14:30:00 23 Orluis Aular Movistar Team
25 14:31:00 126 Fabio Van den Bossche Soudal – Quick-Step
26 14:32:00 197 Sinuhe Fernandez Burgos Burpellet BH
27 14:33:00 188 Darren van Bekkum XDS Astana Team
28 14:34:00 212 Timo de Jong Team Picnic PostNL
29 14:35:00 224 Inigo Elosegui Equipo Kern Pharma
30 14:36:00 14 Ivo Oliveira UAE Team Emirates – XRG
31 14:37:00 51 David de la Cruz Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
32 14:38:00 106 Michael Gogl Alpecin-Premier Tech
33 14:39:00 223 Ivan Cobo Equipo Kern Pharma
34 14:40:00 73 Roman Ermakov Bahrain – Victorious
35 14:41:00 142 Bryan Coquard Cofidis
36 14:42:00 228 Mats Wenzel Equipo Kern Pharma
37 14:43:00 168 Georg Steinhauser EF Education – EasyPost
38 14:44:00 138 Martin Tjotta Uno-X Mobility
39 14:45:00 144 Sylvain Moniquet Cofidis
40 14:46:00 87 Thibau Nys Lidl – Trek
41 14:47:00 182 Yevgeniy Fedorov XDS Astana Team
42 14:48:00 25 Pablo Castrillo Movistar Team
43 14:49:00 77 Mathijs Paasschens Bahrain – Victorious
44 14:50:00 117 Nick Schultz NSN Cycling
45 14:51:00 22 Jorge Arcas Movistar Team
46 14:52:00 211 Chris Hamilton Team Picnic PostNL
47 14:53:00 131 Magnus Cort Uno-X Mobility
48 14:54:00 105 Gal Glivar Alpecin-Premier Tech
49 14:55:00 165 Darren Rafferty EF Education – EasyPost
50 14:56:00 52 Xabier Mikel Azparren Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
51 14:57:00 33 Matthew Brennan Team Visma | Lease a Bike
52 14:58:00 226 Ivan Sosa Equipo Kern Pharma
53 14:59:00 133 Fredrik Dversnes Uno-X Mobility
54 15:00:00 205 Lorenzo Rota Lotto Intermarche
55 15:01:00 191 Jesus Herrada Burgos Burpellet BH
56 15:02:00 148 Sergio Samitier Cofidis
57 15:03:00 8 Frederik Wandahl Red Bull – BORA – hansgrohe
58 15:04:00 12 Joao Almeida UAE Team Emirates – XRG
59 15:05:00 7 Gianni Vermeersch Red Bull – BORA – hansgrohe
60 15:06:00 63 Lucas Hamilton Netcompany INEOS
61 15:07:00 175 Roland Thalmann Tudor Pro Cycling Team
62 15:08:00 203 Lars Craps Lotto Intermarche
63 15:09:00 187 Alessandro Romele XDS Astana Team
64 15:10:00 27 Ivan Romeo Movistar Team
65 15:11:00 53 Walter Calzoni Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
66 15:12:00 85 Jacopo Mosca Lidl – Trek
67 15:13:00 24 Carlos Canal Movistar Team
68 15:14:00 34 Steven Kruijswijk Team Visma | Lease a Bike
69 15:15:00 44 Sander De Pestel Decathlon CMA CGM Team
70 15:16:00 97 Remy Rochas Groupama – FDJ United
71 15:17:00 132 Simon Dalby Uno-X Mobility
72 15:18:00 56 Thomas Gloag Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
73 15:19:00 157 Rudy Porter Team Jayco AlUla
74 15:20:00 196 Jose Luis Faura Burgos Burpellet BH
75 15:21:00 54 Marcel Camprubi Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
76 15:22:00 192 Clement Alleno Burgos Burpellet BH
77 15:23:00 136 Andreas Leknessund Uno-X Mobility
78 15:24:00 2 Finn Fisher-Black Red Bull – BORA – hansgrohe
79 15:25:00 98 Bastien Tronchon Groupama – FDJ United
80 15:26:00 75 Pau Miquel Bahrain – Victorious
81 15:27:00 177 Fabian Weiss Tudor Pro Cycling Team
82 15:28:00 162 Vincenzo Albanese EF Education – EasyPost
83 15:29:00 225 Ibon Ruiz Equipo Kern Pharma
84 15:30:00 123 Gianmarco Garofoli Soudal – Quick-Step
85 15:31:00 116 Pau Marti NSN Cycling
86 15:32:00 172 Will Barta Tudor Pro Cycling Team
87 15:33:00 64 Axel Laurance Netcompany INEOS
88 15:34:00 135 Andreas Kron Uno-X Mobility
89 15:35:00 32 Bruno Armirail Team Visma | Lease a Bike
90 15:36:00 83 Lennard Kamna Lidl – Trek
91 15:37:00 174 Stefan Kung Tudor Pro Cycling Team
92 15:38:00 82 Julien Bernard Lidl – Trek
93 15:39:00 114 Hugo Hofstetter NSN Cycling
94 15:40:00 178 Hannes Wilksch Tudor Pro Cycling Team
95 15:41:00 78 Attila Valter Bahrain – Victorious
96 15:42:00 145 Paul Ourselin Cofidis
97 15:43:00 96 Enzo Paleni Groupama – FDJ United
98 15:44:00 95 Rudy Molard Groupama – FDJ United
99 15:45:00 127 Mauri Vansevenant Soudal – Quick-Step
100 15:46:00 167 James Shaw EF Education – EasyPost
101 15:47:00 183 Lorenzo Fortunato XDS Astana Team
102 15:48:00 6 Luke Tuckwell Red Bull – BORA – hansgrohe
103 15:49:00 206 Reuben Thompson Lotto Intermarche
104 15:50:00 31 Wout van Aert Team Visma | Lease a Bike
105 15:51:00 37 Jorgen Nordhagen Team Visma | Lease a Bike
106 15:52:00 58 Milan Vader Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
107 15:53:00 17 Kevin Vermaerke UAE Team Emirates – XRG
108 15:54:00 93 Valentin Madouas Groupama – FDJ United
109 15:55:00 176 Larry Warbasse Tudor Pro Cycling Team
110 15:56:00 65 Carlos Rodriguez Netcompany INEOS
111 15:57:00 103 Ramses Debruyne Alpecin-Premier Tech
112 15:58:00 121 Mikel Landa Soudal – Quick-Step
113 15:59:00 55 Eddie Dunbar Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
114 16:00:00 185 Henok Mulubrhan XDS Astana Team
115 16:01:00 171 Marco Brenner Tudor Pro Cycling Team
116 16:02:00 195 Jose Manuel Diaz Burgos Burpellet BH
117 16:03:00 84 Patrick Konrad Lidl – Trek
118 16:04:00 125 Valentin Paret-Peintre Soudal – Quick-Step
119 16:05:00 48 Callum Scotson Decathlon CMA CGM Team
120 16:06:00 71 Pello Bilbao Bahrain – Victorious
121 16:07:00 134 Tobias Halland Johannessen Uno-X Mobility
122 16:08:00 141 Emanuel Buchmann Cofidis
123 16:09:00 221 Urko Berrade Equipo Kern Pharma
124 16:10:00 62 Jack Haig Netcompany INEOS
125 16:11:00 214 Gijs Leemreize Team Picnic PostNL
126 16:12:00 152 Koen Bouwman Team Jayco AlUla
127 16:13:00 201 Jarno Widar Lotto Intermarche
128 16:14:00 66 Embret Svestad-Bardseng Netcompany INEOS
129 16:15:00 26 Raul Garcia Pierna Movistar Team
130 16:17:00 72 Santiago Buitrago Bahrain – Victorious
131 16:19:00 113 Jan Hirt NSN Cycling
132 16:21:00 128 Filippo Zana Soudal – Quick-Step
133 16:23:00 156 Finlay Pickering Team Jayco AlUla
134 16:25:00 193 Mario Aparicio Burgos Burpellet BH
135 16:27:00 166 Juan Felipe Rodriguez EF Education – EasyPost
136 16:29:00 47 Matthew Riccitello Decathlon CMA CGM Team
137 16:31:00 94 Guillaume Martin-Guyonnet Groupama – FDJ United
138 16:33:00 42 Leo Bisiaux Decathlon CMA CGM Team
139 16:35:00 181 Harold Tejada XDS Astana Team
140 16:37:00 35 Sepp Kuss Team Visma | Lease a Bike
141 16:39:00 91 Clement Berthet Groupama – FDJ United
142 16:41:00 186 Cristian Rodriguez XDS Astana Team
143 16:43:00 81 Mattias Skjelmose Lidl – Trek
144 16:45:00 76 Jakob Omrzel Bahrain – Victorious
145 16:47:00 61 Oscar Onley Netcompany INEOS
146 16:49:00 161 Richard Carapaz EF Education – EasyPost
147 16:51:00 1 Primoz Roglic Red Bull – BORA – hansgrohe
148 16:53:00 41 Felix Gall Decathlon CMA CGM Team
149 16:55:00 21 Enric Mas Movistar Team