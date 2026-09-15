Squash
Squash, i ranking mondiali aggiornati: Cristina Tartarone ad un passo dall’ingresso in top100
Sono stati rilasciati nella giornata di ieri, lunedì 14 settembre, i ranking PSA, le classifiche mondiali aggiornate dello squash: in casa Italia resta ai margini della top 100 nella graduatoria femminile Cristina Tartarone, che si conferma alla posizione numero 101.
L’azzurra ha come best ranking il 99° posto raggiunto lunedì 6 luglio 2026, quando un’italiana tornò nella top 100 mondiale dopo oltre 14 anni: prima di Tartarone l’ultima fu Manuela Manetta, 97ma nel febbraio 2012. In campo maschile, invece, si attesta al 354° posto Nicolas Serna, in salita di 16 posizioni.
Le classifiche mondiali sono dominate dall’Egitto, che monopolizza il podio tra le donne, con Hania El Hammamy che precede le connazionali Amina Orfi e Nour El Sherbini, mentre tra gli uomini in vetta alla graduatoria, con ampio margine, si trova Mostafa Asal.
RANKING MASCHILE
Lunedì 14 settembre 2026
1 Mostafa Asal (Egitto) 2352
2 Paul Coll (Nuova Zelanda) 1875
3 Diego Elias (Perù) 1297
4 Karim Gawad (Egitto) 1171
5 Victor Crouin (Francia) 1020
6 Youssef Ibrahim (Egitto) 997
7 Mohamad Zakaria (Egitto) 970
8 Joel Makin (Galles) 775
9 Marwan El Shorbagy (Inghilterra) 667
10 Jonah Bryant (Inghilterra) 588
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354 Nicolas Serna (Italia) 15
RANKING FEMMINILE
Lunedì 14 settembre 2026
1 Hania El Hammamy (Egitto) 2109
2 Amina Orfi (Egitto) 1985
3 Nour El Sherbini (Egitto) 1808
4 Olivia Weaver (Stati Uniti) 1292
5 Sivasangari Subramaniam (India) 1114
6 Satomi Watanabe (Giappone) 962
7 Fayrouz Aboelkheir (Egitto) 905
8 Georgina Kennedy (Inghilterra) 855
9 Tinne Gilis (Belgio) 765
10 Amanda Sobhy (Stati Uniti) 639
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101 Cristina Tartarone (Italia) 67