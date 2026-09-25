Squash, Cristina Tartarone eliminata in semifinale nel Challenger di Riccione

Si ferma in semifinale il percorso di Cristina Tartarone agli Internazionali d’Italia 2026 di squash, torneo del circuito cadetto, il PSA Challenger Tour 9, in corso di svolgimento a Riccione, presso il Centro Tecnico Federale FIGS, che si concluderà con le finali di domani.

La campionessa italiana Cristina Tartarone, testa di serie 9/16, cede nel penultimo atto alla malese Yasshmita Jadishkumar, numero 3 del seeding e 62 al mondo: l’asiatica si impone in appena mezz’ora di gioco con il netto score di 3-0 (11-8 11-4 11-7). In finale per lei ci sarà la spagnola Noa Romero, che supera la neozelandese Kaitlyn Watts, testa di serie numero 5, sempre per 3-0 (13-11 11-4 11-8).

Nei quarti di finale Tartarone aveva superato l’inglese Kiera Marshall, testa di serie numero 7 e 91 del mondo, con il punteggio di 3-0 (12-10 11-7 11-8), mentre nel secondo turno aveva eliminato l’elvetica Cindy Merlo, numero 2 del tabellone e 63 della classifica PSA, con lo score di 3-0 (11-4 11-8 11-9).

Nel primo turno Tartarone aveva battuto la transalpina Lea Barbeau, sconfitta per 3-0 (15-13 11-5 11-5), mentre erano usciti di scena gli altri italiani al via del torneo di casa, tutti in tabellone grazie alle wild card distribuite dalla FIGS agli azzurri.

Nel tabellone femminile Beatrice Avolio aveva ceduto alla tedesca Katerina Tycova, testa di serie 9/16, per 0-3 (3-11 2-11 2-11), mentre Ludovica Salerno era stata battuta dalla gallese Lowri Roberts, numero 9/16 del seeding, per 0-3 (2-11 1-11 2-11), infine Monica Menegozzi era stata eliminata dalla neerlandese Tessa Ter Sluis, numero 9/16 del tabellone, per 0-3 (7-11 9-11 0-11).

Nel tabellone maschile Elia Urbinati era stato sconfitto dall’inglese Dylan Roberts, testa di serie 9/16, per 0-3 (1-11 1-11 6-11), mentre Jacopo Rossi aveva ceduto il passo allo spagnolo Ignacio Fajardo, numero 9/16 del seeding, per 0-3 (8-11 5-11 3-11), infine Filippo Conti era stato estromesso dall’inglese Abdallah Eissa, numero 9/16 del tabellone, per 0-3 (7-11 2-11 6-11).