Aerials
Sport invernali, la FIS propone i Mondiali anche negli anni pari non olimpici a partire dal 2028
La FIS, ovvero la Federazione internazionale di sci e snowboard, punta ad aumentare la frequenza dei Mondiali: il Consiglio del massimo organismo internazionale degli sport della neve vuole portare a tre il numero delle rassegne iridate ogni 4 anni.
A Thun, in Svizzera, in occasione della sessione ordinaria di due giorni, con un workshop strategico, la FIS, infatti, ha proposto una risoluzione che prevede l’intenzione di passare dall’organizzazione di una rassegna iridata biennale negli anni dispari, all’introduzione dei Mondiali anche negli anni pari non olimpici.
Sebbene la risoluzione preveda che questa eventualità prenda corpo nel 2032, il Consiglio della FIS, dopo aver ricevuto un dossier dettagliato, avrebbe l’intenzione di analizzare l’ipotesi dell’organizzazione di un’edizione iridata già a partire dal 2028.