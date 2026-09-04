Sport in tv
Sport in tv oggi (venerdì 4 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Oggi, venerdì 4 settembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.
In primo piano i Mondiali di basket femminile che inizieranno quest’oggi. Un appuntamento con la storia per la Nazionale italiana che, a distanza di 32 anni, tornerà a disputare una fase finale di una rassegna iridata. Le azzurre affronteranno la Cechia e saranno chiamate fin da subito a tenere alta l’asticella.
Tanto altro da seguire. La tredicesima tappa della Vuelta a España 2026, l’inizio del week end nel Tempio dei motori a Monza, con la Ferrari e Kimi Antonelli osservati speciali, senza dimenticare la Finale della Diamond League dove Gianmarco Tamberi va a caccia di soddisfazioni. Questo e molto altro…
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, venerdì 4 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Venerdì 4 settembre
09.30 Judo, Europei giovanili 2026: seconda giornata (fase eliminatoria) – Diretta streaming su Judo Tv.
10.20 Superbike, GP Francia 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
11.45 Ciclismo, Tour of Britain 2026: terza tappa – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.
12.30 F1, GP Italia 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.
12.41 Ciclismo, Vuelta a España 2026: tredicesima tappa – Diretta streaming dalle 14.45 su Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.
14.00 Nuoto di fondo, Mondiali giovanili 2026: seconda giornata – Nessuna copertura tv/streaming.
14.15 Basket femminile, Mondiali 2026: USA vs Cina – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo e su NOW.
15.00 Superbike, GP Francia 2026: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
16.00 Judo, Europei giovanili 2026: seconda giornata (fase eliminatoria) – Diretta streaming su Judo Tv.
16.00 F1, GP Italia 2026: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.
17.00 Tennis, US Open 2026: terzo turno singolare maschile – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport (Uno, Tennis, Max, 251, 252, 253, 254); in streaming su SkyGo, NOW, SuperTennis+, sito di SuperTennis.
17.00 Tennis, US Open 2026: terzo turno singolare femminile – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport (Uno, Tennis, Max, 251, 252, 253, 254); in streaming su SkyGo, NOW, SuperTennis+, sito di SuperTennis.
(Paolini vs Cirstea 1° match e inizio programma alle 17.00)
17.00 Tennis, US Open 2026: terzo turno doppio maschile – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport (Uno, Tennis, Max, 251, 252, 253, 254); in streaming su SkyGo, NOW, SuperTennis+, sito di SuperTennis.
(Arnaldi/Struff vs Arneodo/Mannarino 2° match e inizio programma dalle 17.00 italiane; Bolelli/Vavassori vs Halys/Herbert 3° match e inizio programma alle 17.00 italiane)
17.00 Tennis, US Open 2026: terzo turno doppio femminile – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport (Uno, Tennis, Max, 251, 252, 253, 254); in streaming su SkyGo, NOW, SuperTennis+, sito di SuperTennis.
(Errani/Tagger vs A. Penickova/K. Penickova 4° match e inizio programma alle 17.00 italiane)
17.30 Basket femminile, Mondiali 2026: Belgio vs Turchia – Diretta tv su Sky Sport Basket (206); in streaming su SkyGo e su NOW.
18.30 Atletica, Finale Diamond League a Bruxelles (Belgio) – Diretta tv dalle 20.00 su RaiSport HD e su Sky Sport Arena (204); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.
20.00 Arrampica sportiva, World Series 2026: semifinali lead – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.
20.15 Basket femminile, Mondiali 2026: Italia vs Cechia – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Basket (205); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.
20.30 Calcio, Bundesliga 2026-2027: Stoccarda vs Colonia – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.
20.45 Calcio, Serie A 2026-2027: Genoa vs Como – Diretta tv su DAZN1 (214); in streaming su DAZN.
21.00 Calcio, Premier League 2026-2027: Ipswich vs Liverpool – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo, NOW.
21.00 Calcio, Liga 2026-2027: Betis vs Real Madrid – Diretta streaming su DAZN.