Sport in tv oggi (venerdì 25 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 25 settembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

C’è da mettersi comodi, perché bisognerà prendere nota. Si parte dall’America’s Cup. Andranno in scena quest’oggi le regate preliminari a Napoli e Luna Rossa vorrà mettersi in evidenza. Allargando gli orizzonti, fari puntati sui Mondiali di ciclismo su strada, sugli Europei di canoa slalom e sulla seconda giornata del particolare fine settimana di F1 a Baku.

Ci si gioca la pole-position. Kimi Antonelli è pronto a lottare col suo compagno di squadra, George Russell, in Mercedes. La Ferrari dovrà salire di colpi per essere della partita. In serata poi le semifinali degli Europei di volley e la Nations League di calcio con la Nazionale guidata da Roberto Mancini che affronterà il Belgio. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, venerdì 25 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 25 settembre

05:10 Tennis, WTA Seul 2026: quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201) fino alle 10:15, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204) dalle 13:30, Sky Sport Mix (211) dalle 13:30; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennis+.

07:00 Tennis, WTA Singapore 2026: quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201) fino alle 10:15, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204) dalle 13:30, Sky Sport Mix (211) dalle 13:30; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennis+.

07:00 Tennis, ATP Chengdu 2026: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 10:15, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204) dalle 13:30, Sky Sport Mix (211) dalle 13:30; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Sonego vs Brooksby 1° match e inizio alle 07:00 italiane)

07:30 Tennis, ATP Hangzhou 2026: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 10:15, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204) dalle 13:30, Sky Sport Mix (211) dalle 13:30; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

09:05 Canoa slalom, Europei 2026: seconda giornata – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e sul canale YouTube Planet Canoe.

10.20 Superbike, GP d’Italia 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

10:30 F1, GP Azerbaijan 2026: prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

11:00 Tennis, BJK Cup 2026: Cechia vs Spagna – Diretta tv su SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv e su SuperTennis+.

12:06 Ciclismo, CRO Race 2026: quarta tappa – Diretta streaming dalle 14:00 su Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.

14:00 Tennis, Laver Cup 2026: prima giornata – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennis+, Eurosport2 HD (primo e secondo match), Eurosport1 HD (terzo e quarto match) Discovery+, HBO Max e su DAZN.

14:00 Vela, America’s Cup 2026: regate preliminari a Napoli – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Max (206); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e sul canale Youtube dell’America’s Cup.

14:00 F1, GP Azerbaijan 2026: qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW. Differita su TV8 dalle 17.00

15:00 Superbike, GP d’Italia 2026: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

15:00 Ciclismo, Mondiali 2026: prova in linea Under 23 maschile – Diretta tv dalle 17:50 su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay Sport 1 dalle 14:55, Discovery+ e HBO Max dalle 14:55 e su Eurosport1 HD e DAZN dalle 16:00.

17:00 Volley, Europei 2026: Slovenia vs Polonia – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204); in streaming su Euro Volley Tv, SkyGo, NOW, DAZN e su RaiPlay Sport 2.

19:45 Basket, Eurolega 2026-2027: Fenerbahce Istanbul vs Virtus Costa Bologna – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Euroleague Tv.

20:00 Golf, Presidents Cup 2026: seconda giornata – Diretta streaming su Eurosport2 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.

20:00 Calcio a 5, Serie A 2026-207: Defender Giovinazzo vs Catania – Diretta streaming su Futsal Tv.

20:15 Ciclismo, Mondiali 2026: prova in linea Juniores femminile – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay Sport 1, Discovery+ e HBO Max.

20:30 Calcio a 5, Serie A 2026-2027: Benevento vs L84 – Diretta streaming su Futsal Tv.

20:30 Calcio a 5, Serie A 2026-2027: Napoli Futsal vs Capurso – Diretta streaming su Futsal Tv.

20:30 Calcio a 5, Serie A 2026-2027: Sala Consilina vs Vinumitaly Petrarca – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo, NOW e su Futsal Tv.

20:45 Basket, Eurolega 2026-2027: Partizan Belgrado vs Armani Milano – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), in streaming su SkyGo, NOW e su Euroleague Tv.

20:45 Calcio, Nations League 2026-2027: Italia vs Belgio – Diretta tv su Rai 1 HD; in streaming su RaiPlay.

20:45 Calcio, Nations League 2026-2027: Turchia vs Francia – Diretta tv su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

20:45 Rugby, United Rugby Championships 2026-2027: Benetton vs Dragons – Diretta tv su Sky Sport Max (206); in streaming su SkyGo e su NOW.

21:00 Volley, Europei 2026: Finlandia vs Francia – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Arena (204); in streaming su Euro Volley Tv, RaiPlay, DAZN, SkyGo e su NOW.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CANOA SLALOM DALLE 9.00

LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DI F1 ALLE 10.30 E 14.00